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彩虹邨重建｜彩虹邨租書店「漫畫世界」原定3月中結業　老闆獲准經營至2028年：賣唔晒先做廢紙

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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在彩虹邨開業17年的「漫畫世界」，近日獲房屋署通知可續租至2028年。

【彩虹邨/漫畫店/結業清貨】彩虹邨最快於2028年清拆重建，邨內仍有不少陪伴港人成長的特色食肆、商舖。其中，開業17年的「漫畫世界」老闆張先生表示，原本打算租約下月中完結後便結業，不過近日收到房屋署最新通知，將獲租至2028年，「會繼續做！漫畫書賣得幾多得幾多」。

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在彩虹邨開業17年的「漫畫世界」，近日獲房屋署通知可續租至2028年。（林綺玲攝）

彩虹邨重建｜高峰期擁有10間租書店

「漫畫世界」老闆張先生經營漫畫店30多年，最初在九龍城舊啟德機場附近開店，其後搬到黃大仙龍翔中心，直至2007年再遷至現址彩虹邨金碧樓地下，霎眼已經17年。

店內面積400多呎，除了書，還是書，一個個高至天花板的書櫃，大概有7萬本小說和漫畫，是香港現時少數可租借的漫畫店。年過六旬的老闆夫婦，高峰時在各區擁有10間分店，「主要客人都是熟客，除了本地，亦有台灣、外國回來的」，他表示，租一本漫畫大約5至7元，但現時很少市民或學生來租書，大部分人在網上一找就有。

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彩虹邨重建｜漫畫世界獲房署續租至2028年

隨著彩虹邨第一期最快於2028年清拆重建，張先生曾表示，3月中租約完結後便會結業，反正他們已到退休年齡，帶著數萬本書先後搬了兩次，不想再搬第三次。不過，TOPick記者今天（11日）早上，再次向老闆求證消息，卻得到喜出望外的回覆。

近日得到房屋署最新指示，我們可以繼續做，租至2028年！希望有心人買走漫畫，賣得幾多得幾多，賣不了就做廢紙，賣晒就提早結業。

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漫畫世界
地址：九龍彩虹邨金碧樓29號地下
營業時間：12:00–20:00
電話：2324 8018  WhatsApp：54079893

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