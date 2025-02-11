彩虹邨重建｜彩虹邨租書店「漫畫世界」原定3月中結業 老闆獲准經營至2028年：賣唔晒先做廢紙
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【彩虹邨/漫畫店/結業清貨】彩虹邨最快於2028年清拆重建，邨內仍有不少陪伴港人成長的特色食肆、商舖。其中，開業17年的「漫畫世界」老闆張先生表示，原本打算租約下月中完結後便結業，不過近日收到房屋署最新通知，將獲租至2028年，「會繼續做！漫畫書賣得幾多得幾多」。
最新影片推介：
彩虹邨重建｜高峰期擁有10間租書店
「漫畫世界」老闆張先生經營漫畫店30多年，最初在九龍城舊啟德機場附近開店，其後搬到黃大仙龍翔中心，直至2007年再遷至現址彩虹邨金碧樓地下，霎眼已經17年。
店內面積400多呎，除了書，還是書，一個個高至天花板的書櫃，大概有7萬本小說和漫畫，是香港現時少數可租借的漫畫店。年過六旬的老闆夫婦，高峰時在各區擁有10間分店，「主要客人都是熟客，除了本地，亦有台灣、外國回來的」，他表示，租一本漫畫大約5至7元，但現時很少市民或學生來租書，大部分人在網上一找就有。
彩虹邨重建｜漫畫世界獲房署續租至2028年
隨著彩虹邨第一期最快於2028年清拆重建，張先生曾表示，3月中租約完結後便會結業，反正他們已到退休年齡，帶著數萬本書先後搬了兩次，不想再搬第三次。不過，TOPick記者今天（11日）早上，再次向老闆求證消息，卻得到喜出望外的回覆。
近日得到房屋署最新指示，我們可以繼續做，租至2028年！希望有心人買走漫畫，賣得幾多得幾多，賣不了就做廢紙，賣晒就提早結業。
|漫畫世界
|地址：
|九龍彩虹邨金碧樓29號地下
|營業時間：
|12:00–20:00
|電話：
|2324 8018 WhatsApp：54079893
相關新聞：
彩虹邨重建｜細味最美屋邨舊式情懷讀歷史 彩虹邨不說不知的8件事
校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味 40年後重返母校助搬遷：我手握使命
集體回憶丨彩虹邨重建重遊謝君豪成長地 懷舊理髮店吸引MIRROR
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：