大S徐熙媛去世｜S媽喪女第9天首慟訴「把悲傷留給自己」　黃春梅回應網民：越關心我越痛苦

▲ S媽在大S離世後首發文，悲訴喪女之痛。

【大S / 徐熙媛 / S媽 / 黃春梅】大S徐熙媛在本月2日於東京猝逝，，終年48歲。S媽黃春梅白髮人送黑髮人，此不幸事件後，S媽只曾由友人代發聲請求媒體於她們一家人帶大S回台灣時不要追拍。

S媽在喪女第9天首度終於在凌晨打破沉默，在社交網抒發喪女之痛，在昨日深夜11點58分，S媽在個人Facebook以紫底白字寫下簡短7字：「把悲傷留給自己」。

在今日（2月11日）凌晨，她再度發文，分享歌手陳昇的同名歌曲MV連結，並留言表示：「無故的愛上這首歌，早就為我寫好的」。

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大S徐熙媛去世｜大S感謝網民關心

網民安慰「節哀」、「保重身體」等，更有網民留言：「那種感覺只能意會無法言語，以不打擾妳思念是我能給最好的安慰」。

S媽對於各界的加油打氣留言一一按讚，回覆：「我了解，越關心，（我）越痛苦！」暗示大家不必留言刻意慰問佢，令網友鼻酸。

網友留言打氣，S媽都點讚或回以愛心符號，也留下讓人鼻酸一句。

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