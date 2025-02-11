亞冬會｜受傷港隊冰球員正恢復當中　陳國基斥土庫曼襲擊行為不文明

▲ 港隊冰球員日前被土庫曼球員襲擊，陳國基批評有關行為非常不文明。（新華社圖片）

哈爾濱亞洲冬運會冰球賽，有港隊球員日前被土庫曼球員襲擊。署理行政長官陳國基批評有關行為非常不文明，表示昨日行政長官李家超已探望受傷的港隊球員，幸好傷勢不重，正在恢復當中。

他又引述指，李家超讚揚運動員表現冷靜克制，並無過激反應，祝願他們未來在運動上有更好成績。主辦方已對蓄意襲擊港隊的土庫曼運動員作出懲處，希望日後不會再發生類似不快事件。

馬拉松事件不涉代跑欺詐 純屬大意及不小心

另外，被問及早前香港馬拉松有內地參賽者號碼布對調事件，陳國基指，田總已作調查亦有結論，當中並無涉及代跑或欺詐等不誠實情況，純粹只是不小心，但強調不希望再發生類似事件。

他認為，跑手可能當時需要準備比賽，心情緊張，未有細心留意號碼布上的號碼是否與名字配合，以及是否屬於自已，其實只要跑手細心核對便可避免調亂，當局將來會與田總方面加強提醒跑手多加留意。

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