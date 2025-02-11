富豪雪糕｜創辦人何敬源澳洲離世　享年98歲

▲ 富豪雪糕創辦人何敬源澳洲離世，享年98歲。

【富豪雪糕 / 何敬源】香港富豪雪糕始創人兼前董事總經理何敬源上月23日在澳洲珀斯離世，終年98歲，並於本月8日下葬珀斯Karrakatta 墓園。

何敬源親屬於報章刊登訃告，提及何敬源離世時妻兒女媳孫兒在側，並已於上周六（8日）在珀斯入土為安。其家人形容何「一生待人誠懇，樂於助人，為人勤奮」，而且「古道熱腸」，曾協助多人赴澳定居。

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富豪雪糕｜香港人集體回憶

何敬源乃家中長子，二戰期間幼年喪父，中途輟學，肩負照料一家長幼之責，戰後曾身兼數職，亦曾擔任牛奶公司要職，並兼職於皇家賽馬會及投身香港皇家輔助警隊，成為督察，直至從商始退役。

其後，何敬源憑藉於牛奶公司所累積的經驗，自海外進口香港前所未有的軟雪糕車，創立富豪雪糕，為多代香港人帶來彌足珍貴的香甜回憶，更成今日香港知名標籤品牌，街知巷聞，直至退休後將業務轉讓，舉家移居澳洲珀斯。

富豪雪糕於1956在美國創立，香港的特許經營權於1970年由何敬源和唐學元等取得，並於沙田火炭設廠至今，現時全港有14輛富豪雪糕車在全港游走，只出售四種產品（軟雪糕、果仁甜筒、蓮花杯及珍寶橙冰）。

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