  • 19°C
香港時間：2025211日 (二) 13:22

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大快活優惠｜大快活派$100大利是現金券　早午茶晚市/手機落單每餐最多減$12

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 8 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

為了慶祝蛇年的到來，大快活更特意推出了「蛇年快活大利是」，總值達$100！

【大快活優惠】大快活貴為平民餐廳，多款快餐定價親民，為了慶祝蛇年的到來，大快活更特意推出了「蛇年快活大利是」，一連四星期讓市民在早、午、茶、晚市都可享有不同的優惠，連手機點餐也有「利是」，最高每餐可享優惠達$12！

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

大快活優惠｜會員可享總值$100「大利是」

獲得利是的程序非常簡單，首先要下載大快活的應用程式，然後成為大快活的會員，便可由2月10日起至3月7日期間的星期一到星期五獲得「快活大利是」，其總值達$100。

點擊圖片放大
+10
+9

大快活優惠｜派利是優惠詳情

1. $5早市大利是

使用期限：2月10日—2月14日

最低消費要求：$35

2. $5茶市大利是

使用期限：2月17日—2月21日

最低消費要求：$35

3. $8午市大利是

使用期限：2月24日—2月28日

最低消費要求：$45

4. $12晚市大利是

使用期限：3月3日—3月7日

最低消費要求：$60

5. 手機點餐$12大利是

使用期限：2月10日—3月7日

最低消費要求：$60 

詳情請參閱大快活應用程序內的細則，按此下載大快活應用程式

更多【靚媽精明眼】著數優惠情報：

靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64

麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5

結業潮︱「意粉屋」執剩6間屹立15年灣仔店情人節結業　即日起講聲「88」全單88折

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5
14:13 2025/02/10
麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5
屈臣氏BB展｜屈臣氏網店春日BB巡禮　奶粉尿片等過千款嬰幼兒產品4折起
17:24 2025/02/10
屈臣氏BB展｜屈臣氏網店春日BB巡禮　奶粉尿片等過千款嬰幼兒產品4折起
靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
今日 10:51
靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
結業潮︱「意粉屋」執剩6間屹立15年灣仔店情人節結業　即日起講聲「88」全單88折
11:46 2025/02/10
結業潮︱「意粉屋」執剩6間屹立15年灣仔店情人節結業　即日起講聲「88」全單88折
結業潮｜The Matcha Tokyo荃灣店結業　抹茶軟雪糕買一送一優惠
17:12 2025/02/10
結業潮｜The Matcha Tokyo荃灣店結業　抹茶軟雪糕買一送一優惠
自助餐優惠｜美麗華酒店自助餐$88快閃搶　Mira eShop餐飲水療優惠低至買一送一
19:30 2025/02/05
自助餐優惠｜美麗華酒店自助餐$88快閃搶　Mira eShop餐飲水療優惠低至買一送一

你可能感興趣

麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5
14:13 2025/02/10
麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5
屈臣氏BB展｜屈臣氏網店春日BB巡禮　奶粉尿片等過千款嬰幼兒產品4折起
17:24 2025/02/10
屈臣氏BB展｜屈臣氏網店春日BB巡禮　奶粉尿片等過千款嬰幼兒產品4折起
靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
今日 10:51
靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
著數優惠 大快活 餐廳情報 餐廳 網上購物 電子支付 手機Apps 美食

最高瀏覽

2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】
急症室最長等候時間（02月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月11日 時間12:05）
凍齡女星｜43歲唐寧近照曝光徹底搣甩童顏 操肌變筋肉人震驚網民
凍齡女星｜43歲唐寧近照曝光徹底搣甩童顏 操肌變筋肉人震驚網民