大快活優惠｜大快活派$100大利是現金券　早午茶晚市/手機落單每餐最多減$12

▲ 為了慶祝蛇年的到來，大快活更特意推出了「蛇年快活大利是」，總值達$100！

【大快活優惠】大快活貴為平民餐廳，多款快餐定價親民，為了慶祝蛇年的到來，大快活更特意推出了「蛇年快活大利是」，一連四星期讓市民在早、午、茶、晚市都可享有不同的優惠，連手機點餐也有「利是」，最高每餐可享優惠達$12！

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大快活優惠｜會員可享總值$100「大利是」

獲得利是的程序非常簡單，首先要下載大快活的應用程式，然後成為大快活的會員，便可由2月10日起至3月7日期間的星期一到星期五獲得「快活大利是」，其總值達$100。

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大快活優惠｜派利是優惠詳情

1. $5早市大利是

使用期限：2月10日—2月14日

最低消費要求：$35

2. $5茶市大利是

使用期限：2月17日—2月21日

最低消費要求：$35

3. $8午市大利是

使用期限：2月24日—2月28日

最低消費要求：$45

4. $12晚市大利是

使用期限：3月3日—3月7日

最低消費要求：$60

5. 手機點餐$12大利是

使用期限：2月10日—3月7日

最低消費要求：$60

詳情請參閱大快活應用程序內的細則，按此下載大快活應用程式。

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