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可怕回憶丨金馬影后自揭性侵傷疤　19歲留美慘遭校醫性侵 從未告訴家人：想忘記的恥辱

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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【金馬影后/陳冲/性侵】憑參演榮獲多項奧斯卡大獎《末代皇帝》，奠定國際影壇地位的女星陳冲，於近日接受美媒（People）雜誌訪問時，自揭19歲留美時慘遭校醫性侵的傷疤，直指從未向家人透露這個「想忘記的恥辱」。

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現年63歲的陳冲曾於其自傳式散文作品《貓魚》中寫到，在成為演員前，她曾於美國留學。當時19歲於美國讀書期間，有天因為身體出紅疹於是到校內的醫療室看醫生，未料此舉為她留下終生難以忘懷的烙印，因為有兩名男校醫因此借機性侵她。她指事發時一名男校醫先要她脫光衣服接受檢查，豈料下一秒對方卻將醫療室的簾子掀開，並帶著另1名男校醫進來看著她。

很久以後，我在電視上看到某名校的運動隊醫生，長期對女運動員性侵，幾十年後終於落入法網。我明白了那天在學校醫務室發生的事，是性侵。

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陳冲受訪時表示由於自己想刻意忘記，因此這可怕的夢魘她從未向周邊人提起過:

這事我沒有跟任何人說過，親人也好，朋友也好，好像已經被自己否定掉了，就是一個非常有意識想去忘記的恥辱。

她指自己的自傳原本是想寫初到美國的一些回憶，但寫著寫著，這段經歷就突然冒了出來，「我發現我感受到也看到了當時的自己，在慌亂中沒有去記住的東西，它們很清晰地出現了。」她表示這是人生第1次寫下、也是第1次面對那個塵封已久的傷痛。

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