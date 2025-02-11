  • 19°C
香港時間：2025211日 (二) 19:11

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

情人節2025｜Flat Iron情人節閨蜜菜單 推競猜之夜與姊妹狂歡

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Flat Iron打破傳統，以創新方式慶祝愛與友誼，為食客帶來閨蜜情人節菜單及競猜之夜!

情人節將至，人氣平鐵牛扒餐廳 Flat Iron Steak 及 漢堡店 Flat Iron Burger 打破傳統，以創新方式慶祝愛與友誼，為食客帶來閨蜜情人節菜單及競猜之夜，讓一眾好姊妹們創造難忘時刻！

Flat Iron Steak 以全新方式慶祝情人節，各分店將於情人節當天推出一日限定的閨蜜情人節菜單（每位港幣$498），慶祝及紀念難能可貴的友誼，與好姊妹共度狂歡之夜。

閨蜜情人節盛宴先以每位一杯的免費迎賓氣泡酒揭開序幕，舉杯慶祝彼此真摯友誼。頭盤選擇豐富，包括新鮮生蠔，配上檸檬汁、青瓜醋及辣椒汁，突出生蠔的鮮甜；或選擇牛肉他他，完美配搭薯片、蛋黃和辣根，肉香味濃，讓您胃口大開！主菜方面， Flat Iron 團隊嚴選優質牛肉，提供 MS 4-5 和牛牛柳，以香濃的牛骨髓汁作點綴，肉汁豐富，令人回味無窮。海鮮愛好者絕對不能錯過蘇格蘭三文魚伴龍蝦尾，加入奢華的魚子醬牛油汁，啖啖幸福滋味。

主菜均配以牛油西蘭花苗和絲滑的黑蒜味薯蓉，香口惹味。女生們聚餐當然不少得甜品！經典的紅絲絨蛋糕，甜而不膩，與閨蜜於特別日子留下甜蜜難忘回憶。

而Flat Iron Burger將在情人節翌日（2月15日）下午2時舉辦閨蜜情人節競猜之夜（每位港幣$280），以《慾望城市》為主題，考驗大家對彼此愛情、友誼、人際關係的了解。屆時，參加者可享 Flat Iron Burger 的特調雞尾酒，與姊妹們共度一個滿載歡樂、笑聲的下午。

Flat Iron Burger
地址：中環蘇豪伊利近街 27 號及 29 號地下
營業時間：週一至週四 12pm-10pm；週五至週日 12pm-11pm

Flat Iron Burger
地址：中環蘇豪伊利近街 27 號及 29 號地下
營業時間：週一至週四 12pm-10pm；週五至週日 中午 12pm-11pm

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

情人節2025｜戶戶送X興發鮮花推花束送遞服務　限量香氛愛意卡冧冧愛侶
12:54 2025/02/03
情人節2025｜戶戶送X興發鮮花推花束送遞服務　限量香氛愛意卡冧冧愛侶
情人節2025｜美心ROSEmantic情人節蛋糕甜蜜登場 聯乘本地香水品牌推花束香水套裝
13:41 2025/02/07
情人節2025｜美心ROSEmantic情人節蛋糕甜蜜登場 聯乘本地香水品牌推花束香水套裝
情人節2025｜法國餅師中環蘇豪開餅店　推情人節餅食嘗法式浪漫
12:51 2025/02/06
情人節2025｜法國餅師中環蘇豪開餅店　推情人節餅食嘗法式浪漫

你可能感興趣

情人節2025｜戶戶送X興發鮮花推花束送遞服務　限量香氛愛意卡冧冧愛侶
12:54 2025/02/03
情人節2025｜戶戶送X興發鮮花推花束送遞服務　限量香氛愛意卡冧冧愛侶
情人節2025｜美心ROSEmantic情人節蛋糕甜蜜登場 聯乘本地香水品牌推花束香水套裝
13:41 2025/02/07
情人節2025｜美心ROSEmantic情人節蛋糕甜蜜登場 聯乘本地香水品牌推花束香水套裝
情人節2025｜法國餅師中環蘇豪開餅店　推情人節餅食嘗法式浪漫
12:51 2025/02/06
情人節2025｜法國餅師中環蘇豪開餅店　推情人節餅食嘗法式浪漫
情人節 著數優惠 中環 餐廳情報 美食 扒餐 餐廳 漢堡

最高瀏覽

胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】
急症室最長等候時間（02月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月11日 時間16:05）
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
拜月老攻略2025｜3個日子拜月老最靈驗附流程+4大禁忌　忌帶1物參拜否則求乜都散
拜月老攻略2025｜3個日子拜月老最靈驗附流程+4大禁忌　忌帶1物參拜否則求乜都散