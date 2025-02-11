情人節2025｜Flat Iron情人節閨蜜菜單 推競猜之夜與姊妹狂歡

▲ Flat Iron打破傳統，以創新方式慶祝愛與友誼，為食客帶來閨蜜情人節菜單及競猜之夜!

情人節將至，人氣平鐵牛扒餐廳 Flat Iron Steak 及 漢堡店 Flat Iron Burger 打破傳統，以創新方式慶祝愛與友誼，為食客帶來閨蜜情人節菜單及競猜之夜，讓一眾好姊妹們創造難忘時刻！

Flat Iron Steak 以全新方式慶祝情人節，各分店將於情人節當天推出一日限定的閨蜜情人節菜單（每位港幣$498），慶祝及紀念難能可貴的友誼，與好姊妹共度狂歡之夜。

閨蜜情人節盛宴先以每位一杯的免費迎賓氣泡酒揭開序幕，舉杯慶祝彼此真摯友誼。頭盤選擇豐富，包括新鮮生蠔，配上檸檬汁、青瓜醋及辣椒汁，突出生蠔的鮮甜；或選擇牛肉他他，完美配搭薯片、蛋黃和辣根，肉香味濃，讓您胃口大開！主菜方面， Flat Iron 團隊嚴選優質牛肉，提供 MS 4-5 和牛牛柳，以香濃的牛骨髓汁作點綴，肉汁豐富，令人回味無窮。海鮮愛好者絕對不能錯過蘇格蘭三文魚伴龍蝦尾，加入奢華的魚子醬牛油汁，啖啖幸福滋味。

主菜均配以牛油西蘭花苗和絲滑的黑蒜味薯蓉，香口惹味。女生們聚餐當然不少得甜品！經典的紅絲絨蛋糕，甜而不膩，與閨蜜於特別日子留下甜蜜難忘回憶。

而Flat Iron Burger將在情人節翌日（2月15日）下午2時舉辦閨蜜情人節競猜之夜（每位港幣$280），以《慾望城市》為主題，考驗大家對彼此愛情、友誼、人際關係的了解。屆時，參加者可享 Flat Iron Burger 的特調雞尾酒，與姊妹們共度一個滿載歡樂、笑聲的下午。

Flat Iron Burger

地址：中環蘇豪伊利近街 27 號及 29 號地下

營業時間：週一至週四 12pm-10pm；週五至週日 12pm-11pm

Flat Iron Burger

地址：中環蘇豪伊利近街 27 號及 29 號地下

營業時間：週一至週四 12pm-10pm；週五至週日 中午 12pm-11pm

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