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結業潮｜銅鑼灣INNISFREE開業12年結業　全店貨品低至半價優惠

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

銅鑼灣INNISFREE開業12年結業，全店貨品低至半價優惠。

【結業潮/銅鑼灣INNISFREE結業】韓國護膚品牌INNISFREE銅鑼灣店結業，即日起全店貨品低至半價。該店開業12年，其標誌性綠色草牆更成為不少市民約會時的「等人位置」 ，結業消息一出，很多網民都感到可惜。各位靚媽如果想趁機入手護膚品就要把握時間了！

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結業潮｜INNISFREE銅鑼灣店結業 全店貨品低至半價

INNISFREE Hong Kong於社交平台宣布，由於租約期滿，銅鑼灣恩平道分店將於2月16日結業，為感謝顧客支持，由即日推出結業優惠，全店貨品低至半價發售。另外，店內亦特別設置了「Farewell牆」，讓顧客寫下留言。

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結業潮｜標誌性綠色草牆不再

結業消息一出，不少人都大感可惜，有網民表示「冇諗過銅鑼灣最signature嘅等人位置竟然會有一日搬走」、「以前細個未識innisfree嘅時候，約親人銅鑼灣都係話『綠色個棟野等啦』，依家竟然要同佢say byebye」。

INNISFREE 銅鑼灣恩平道店

地址：銅鑼灣恩平道54號地下A鋪
最後營業日：2月16日

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