徐熙媛大S去世｜具俊曄自揭跟大S結婚真正原因　建議找對象要先觀察對方1舉動

▲ 具俊曄揭開1原因跟徐熙媛（大S）結婚，令人非常感動！

【徐熙媛/大S去世/具俊曄/夫妻關係】台灣女星徐熙媛（大S）不幸患上流感併發肺炎離世，終年48歲，令家人傷心欲絕，跟她相隔逾廿載再重逢結婚的韓籍老公具俊曄，更是傷心得一度與外隔絕聯繫，他們是彼此的一生最愛，具俊曄曾於月前受訪，也講到跟大S結婚的真正原因 ，當時網民更直呼：「讓我相信世間是有真愛存在的。」豈料一對璧人如今已天人永隔！

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徐熙媛大S去世｜具俊曄建議找對象 要觀察對方1舉動

具俊曄與大S於1998年底至2000年秘密交往1年，卻因具俊曄經紀公司禁愛而被迫分手，分開超過廿載，兩人終於3年前復合結婚，具俊曄與大S分開的歲月裡面，也一直未有發展新戀情，跟大S復合後，因深情形象而大受台灣人喜歡，一直有著「國民姐夫」稱號，他也從不掩飾對太太的愛，月前具俊曄曾與韓國知名YouTuber「金針菇」一同拍攝影片，在影片受訪時，具俊曄三句不離「熙媛」、「老婆」，每次提起愛妻，總是既溫柔又甜蜜。

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當時金針菇問到如果以後自己想要結婚，具俊曄會給她什麼找對象的建議呢？具俊曄誠懇回答：「找真正愛你的人在一起」、「找那種不會變心的對象」，還有他覺得最重要的一點就是，如果一個人真的愛你，你可以觀察對方是不是也對你身邊的人很好、很友善，因為如果對方對你身邊人不好，也會影響到彼此關係，對感情會造成傷害，所以他建議：「觀察對方如何對待你身邊的人吧！那些生活細節是騙不了人的。」

徐熙媛大S去世｜具俊曄與大S家人關係融洽

在這方面具俊曄就絕對做到，他對大S的家人和朋友都非常好，跟小姨徐熙娣小S的相處更是相當融洽，他們兩個會一起在家裡熱舞、搞笑對談，還相約一起穿裙子，試過姐夫正在下廚，小S追問姐夫為何愛上姐姐而不是她？令到具俊曄哭笑不得，但也識做大讚小S可愛和漂亮。網民指小S與前姐夫汪小菲同台時，感覺尷尬，而且戰戰競競，跟具俊曄相處自然多了。

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徐熙媛大S去世｜享受台灣生活並沒有想念韓國

其實具俊曄也很享受與台灣家人的每周聚會，他表示：「因為想和熙媛的家人有更多的交流與互動，所以一直很積極的學中文。」被問到會不會很想念韓國？他就不好意思地說：「其實不會欸，因為現在和最愛的人待在一起是最幸福的時刻。」金針菇即大讚他：「大哥是很浪漫的男人」，具俊曄就笑稱自己原本好像不是這樣的人，但跟老婆待在一起自然而然就變成這樣了。

金針菇認為韓國男人都屬於非常傳統和很大男人的類型，具俊曄卻為了大S，不僅跨越語言還要遠離家鄉，重點還那麼享受待在台灣，這讓她覺得不可思議，也大讚具俊曄是絕世好男人！而具俊燁從出道至今在韓國可以說是零黑粉，對於藝人來說很難得，他的好人品的確可見一斑。

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徐熙媛大S去世｜自揭跟大S結婚的真正原因

由於具俊曄和大S曾分開逾廿載，到最後有情人終成眷屬，他也有提到想要和大S結婚的真正原因，原來是他有信心不會只有在戀愛、熱戀期才幸福，而是有信心一輩子對大S好，正因為如此才結婚的，大批網友也留言表示感動，並感慨說：「具俊曄讓我相信世間是有真愛存在的。」可惜如今兩人天各一方，具俊曄要將對大S的思念和愛永遠放在心中了。

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