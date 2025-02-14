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好去處｜擺脫工作壓力及情緒病困擾　夫妻檔開設陶室尋找初心

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撰文： 傅承嘉

發布時間： 17 分鐘前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

夫妻阿Lo跟May去年年中開設B+藝術工作室，讓自己和大眾透過陶藝放鬆身心靈。(曾耀輝攝)

都市人生活難免遇到不如意事，輕則有壓力，重則有情緒病，人生在世要覓得心之所向並非易事。年輕夫婦阿Lo跟May，擺脫工作壓力和情緒病困擾，開設「B+」陶藝工作室，讓自己和大眾透過陶藝放鬆身心靈。

May從小涉足藝術，小時候因缺乏玩具等物質，只能透過畫畫自娛。「現今小朋友有網絡資源，但我們細個就咩都無，惟有自己創作。」成長後的May，不論在求學或工作階段都沉浸於濃厚藝術氛圍當中，她中學時期選修藝術，大學則修讀創意媒體。畢業後，因希望學習更多事物，並想有更靈活彈性的時間而投身記者行列，May主攻的美容版面稿件上附有插圖設計，正可讓她將以往吸收的藝術知識運用到工作上。「我仍然好想更多人見到我的藝術創作！」並笑稱可「強迫」讀者留意到她所畫的畫作。

參與長期陶藝班即可體驗「拉胚」，製作自己心儀的陶瓷作品。(受訪者提供)

夫婦的相識由「藝術」所牽引，阿Lo年少時因性格內向，只會如May般「宅」在家中畫畫，既不外出參與社交活動，又不懂得將藝術在生活中推向更高層面。阿Lo畢業後，因不欲從事過於商業的工作而成為攝影師，並由此接觸藝術，他在攝影工作中結識到May，兩人有不少合作機會，May負責寫稿，阿Lo則負責拍攝。「當時創作空間好大，讓我們有設計不同角度的機會，當年好流行藝術化粧及不同種類的創意妝容。」阿Lo形容是他作為攝影師工作得最為開心歡樂的時期。兩人亦因長年合作的關係發展為情侶，及後更成為夫妻。

長期陶藝班又可體驗手捏陶藝的技巧。(受訪者提供)

曾因壓力患情緒病

及後雜誌停刊，兩人在工作上都迎來轉變，May轉行任化粧師，開班教化粧之餘，又會參與廣告化粧等一連串自由身工作，工作壓力加上累積已久的家庭問題，令May患上情緒病。同時阿Lo雖仍為攝影師，但工作形式由隸屬一間公司，轉為私人形式接洽工作，而這個轉變卻為他帶來另一番體會，亦間接成為設立陶藝工作室的一大原因。

創辦人阿May自小就涉足藝術。(曾耀輝攝)

阿Lo曾接到一個經常操弄「辦公室政治」的客戶，他憶述：「當時對方行為好自私，只顧自身利益，我被對方擺上枱，且被壓迫得無法反抗，我覺得再讓他們壓迫下去，自己的身體就會出毛病。」阿Lo自此希望尋覓較純粹的方向和出路。

10多年前，阿Lo認識一對老夫婦師傅開陶室教授陶藝，廣納門生，加上眼見May教化粧的過程尚算開心，沉浸於商業社會已久的他，開始嚮往這種淡然的「教書」生活，便向May提議開設陶藝工作室。

另一創辦人阿Lo則決心擺脫以往的工作壓力，透過開設陶室尋回純粹平靜的生活。(曾耀輝攝)

May雖笑稱自己無需負責租金，但她自覺接觸藝術多年，不能自私拒絕阿Lo希望接觸藝術的想法，因此欣然支持他開設陶藝工作室。阿Lo認為現時不少人都作為slasher，開陶室亦是讓自己有多一條路，作多方面發展。「到達某個年紀就會覺得需要讓自己過得舒服些！」認為既然自身有能力應付，何不給予自己和他人一個放鬆身心的空間和機會。

以離世愛貓命名

阿Lo任職攝影師前，曾為一個牙科塑型師，工作範疇包括造牙模、整假牙等，牽涉不少陶瓷元素。他認為陶藝雖不容易，但適合自己。「我好喜歡雕塑，做攝影時我都會抽空學習雕塑、銀器等手作。」

此外，May除10多年前曾接觸陶藝外，在患情緒病期間，為分散日常生活的注意力而開始「雕唇膏」，在唇膏上雕上不同的藝術作品，既創新又精緻。及後她更將作品帶到不同地方作展覽（據聞更是亞洲首創）。兩人靠著以往累積的陶藝及雕塑經驗，對開設陶藝工作室除租金和選址外，都未感到有太大困難，並於去年6月正式開業。由於兩人皆為「貓奴」，工作室就以貓作為主題，並以兩隻已離世的愛貓命名。

工作室將貓元素引入，各「貓奴」可參與陶藝班親手製作寵物碗予「主子」使用。(曾耀輝攝)

學會平靜放慢

陶藝工作室正分開兩部分發展，先是會製作各類型陶瓷產品，並正架設網上商店讓大眾可透過平台選購心儀作品。同時，部分杯碟作品已於兩人朋友的咖啡店擺賣當中。另一方面，陶藝課堂安排細心，分為短期班和長期班兩種；短期班設有特定主題，讓部分對陶藝有興趣但又未有太多空餘時間的大眾都有機會參與，並能夠於一日內製作成品。

主題班以往曾開設動物雕刻、碟繪等單堂主題課堂，May透露短期班即將開辦陶罌及寵物碗等主題課堂。「每個主題相當清晰，即使單堂都能夠做出成品，並滿足到學生渴望創作的心。」而長期班則以4堂為一季，學生只需按自己的空餘時間出席課堂，內容分為「人鬼情未了」經典的拉胚以及手捏陶藝等。阿Lo坦言不少學生都令他印象深刻︰「見到他們由零開始，完全無方向去到後來能夠製作成品，更帶回家自用並影相分享，都令我好開心且有滿足感。」

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開設陶藝工作室令阿Lo做得開心，形容創作為他帶來平靜，思想亦變得純粹乾淨。而向來「焦慮底」的May在開設工作室初期仍有感焦慮。「我擔心自己做得唔夠好，又擔心無客人，都會令我好緊張好大壓力。」但經過阿Lo提醒初心後，她除學習將腳步放慢，亦相信吸引力法則︰「要先將自己放鬆先可以吸引到放鬆的人。」未來，工作室將設計更多主題班，讓前來上堂的每位都有放鬆開心的體驗，並且製作出更多陶藝產品推出市面，藉以推廣陶藝。

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