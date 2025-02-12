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婦科疾病｜28歲巴西名模腹痛送院　入院搶救72小時後不治死因曝光

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【腹痛／巴西／名模／腹痛】身體不適應及早求醫！巴西28歲知名模特兒Laleska Alexandre早前因腹部劇痛急送院，惟接受手術後仍未見好轉，3日後宣告不治，院方隨後公開死因，證實其病情與感染一種女性疾病相關。

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綜合外媒及《Daily Star》報道，巴西名模Laleska Alexandre於當地時間2月2日，因腹部出現痙攣劇痛緊急送院，雖然院方隨即為其進行手術治療，惟期間醫生發現Laleska Alexandre已出現感染現象，病情已屬晚期，最終經搶救後仍於2月5日不治離世。

據悉，Laleska Alexandre患有卵巢輸卵管膿瘍（TOA），是骨盆腔發炎（PID）的嚴重表現，同時亦是女性急性或慢性下腹疼痛原因之一，其症狀包括發燒、腹痛、噁心等，假如體內膿瘍破裂可能會引發併發症，甚至引發敗血症，院方證實Laleska Alexandre死因為「卵巢感染引發敗血性休克」。

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腹痛猝死｜疑早前已感不適未有正視  網民湧入社交平台悼念

Laleska Alexandre是巴西知名模特兒及網紅，Instagram帳號有2.6萬粉絲，同時亦經營了自己的服裝品牌。其表妹Karízia Temóteo接受媒體訪問時透露，Laleska Alexandre早前已感到身體不適，但卻未有到院求醫，直到事發當日因為腹痛嚴重才被緊急送往醫院。

Laleska Alexandre驟逝，令不少粉絲都感到非常突然，紛紛湧入其Instagram帳號悼念，希望她一路好走：

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同場加映｜敗血症6大病徵

中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴醫生曾指出，及時治療是對抗敗血症的關鍵，假如出現以下敗血症6大病徵，應盡早求醫接受治療：

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資料來源：Daily Star

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