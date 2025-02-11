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名校校慶︱聖若瑟書院150周年推校慶電車　師生同心繪上校園生活行駛1個月慶祝

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 23 分鐘前

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聖若瑟書院150周年推校慶電車，師生同心繪上校園生活。

聖若瑟書院/中西區中學/男校/傳統名校】今年是聖若瑟書院（St. Joseph’s College, SJC）150周年校慶，校方舉行了一連串慶祝活動，日前SJC與叮叮科創（tramplus）攜手合作的校慶版電車舉行啟航禮，在電車面世前師生利用了課餘的時間，親手為電車上色及繪上校園生活，一起創造了難忘的回憶，而電車將會在港島區行駛1個月。

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於1875年由喇沙會創立的聖若瑟書院，以及自1904年啟用的香港電車系統共襄此美事。學生設計團隊從這段共同的悠久歷史中汲取靈感，在電車的外牆上呈現了建於1920年的聖若瑟書院北座。這座法定古蹟以天藍色的屋頂和拱形走廊著稱，與香港現代都市的背景相映成趣。而電車的另一側則以生動的畫面描繪書院多姿多彩的校園生活，展現歷代學生在體育、音樂和學術等領域的卓越成就。

聖若瑟書院校長郭廸民表示：

聖若瑟電車最讓我感動的是它講述了我們多年來的故事。這輛電車上的學生作品包括了校舍裡最有歷史文化價值的建築，還有學生投入各項活動的熱情。所以，它不只是承載著我們的過去，更展現了今天的校園風貌。

校長指車身有一隻松鼠，原來是因為校舍鄰近香港公園，有學生曾目到松鼠在路中跳來跳去，畫面令學生難忘，所以把松鼠都繪上電車上。

電車的內部設計也同樣充滿著書院標誌性的綠白配色，使聖若瑟成為首個與叮叮科創合作，將設計延伸至電車內部的學校。座椅上的特製花紋充滿故事性，靈感源自聖若瑟的傳統與日常：包括校呔、校徽、150周年校慶標誌，以及體育、音樂和科學等校園活動的元素。而聖若瑟的經典「坦克」——那張陪伴每位中一新生的舊式桌椅，也被巧妙地融入設計當中，延續了書院的集體回憶。

聖若瑟150︱舊生回校參與設計

目前在香港中文大學修讀建築的舊生侯朗表示：「能回校參與設計，和師弟們一起完成這項作品，對我來說是一次特別的體驗。從他們的角度重新看母校也讓我覺得非常有趣。我們的設計重心是透過顏色和不同元素，把傳統和校園生活融爲一體，同時利用電車外牆的特色，向這個具有代表性的交通工具致敬。由於繪畫的範圍很大，我們在設計完成後，將圖案分拆成多個部分逐一處理，既解決了技術上的限制，也確保了作品細節的清晰度。」

聖若瑟150︱3位中四學生設計展現若瑟夫精神

設計師之一中四級劉智仁同學說：「我希望完整呈現聖若瑟多樣的校園生活，於是向身邊外向的同學尋求靈感，結果意外發現了許多平時沒注意到的活動和多元體驗。為了配合雙層電車的外觀，我們花了不少心思設計出上下層能巧妙連接的圖案。我們還嘗試了多種風格，最後選擇了一種更具動感的表現方式，充分展現學生的活力與風采。」

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談及電車內部的細節設計，設計師中四級蘇朗同學回憶道：「創作這套花紋時，最大的挑戰是如何讓它一眼就能讓人聯想到『聖若瑟』。為了與網路上常見的圖片不一樣，除了150周年校慶標誌外，我選擇使用直線和銳角組成的多邊形設計。這種風格也象徵若瑟夫敏銳的思維和面對挑戰時的堅毅不屈。」

設計師中四級陳卓熙同學分享道：「這次項目讓我學到了許多寶貴的經驗，例如如何在有限的空間裡發揮最大創意，並將文字轉化為藝術。添．高治(Tim Crouch) 曾說，藝術是主觀的，但我認為偉大的藝術卻是客觀的。我希望這次的電車設計能傳遞這樣的理念。」

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聖若瑟150︱師生合作創難忘回憶

聖若瑟書院視覺藝術科老師葉煥鈴表示：「學生們對細節的用心令我印象深刻。從完成的作品中可以看出，他們仔細研究了電車窗戶和車門的位置，確保整體設計的完整性。同時，他們還特別考慮了乘客與作品之間的互動，選取了具有代表性的花紋元素，讓設計更加貼近聖若瑟的特色。」

設計完成後，學生、老師及校友一起到西灣河車廠,將紙上的設計變為立體獨特的電車。香港電車公司特別挑選了編號150的電車，呼應本校150年的悠久辦學歷史。在專業技師的指導下，電車外部先塗上底漆，然後由學校的師生和校友共同塗上顏色，逐步完成這件行走港島的藝術品。這次合作既為香港電車悠久的傳統工藝注入了新的活力，也展現了聖若瑟校園文化的獨特魅力。

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聖若瑟書院老師嚴家礽提到，學生們花了數月反覆修改設計。「這個設計經歷了不少改動。最初的草稿甚至畫出學生在舊校舍屋頂玩樂的場景；雖然很貼合若瑟夫活躍的一面，但對於一座歷史建築來說或許顯得太過調皮。經過多番的考量, 我們的學生設計團隊最終將這股活力保留在電車另一側的設計上。」

聖若瑟書院老師練致欣認為，這個項目體現了若瑟夫的凝聚力。「設計團隊為了挑選最合適的綠色色調，反覆嘗試了無數次，還特別研究了電車行駛的方向，調整畫面的視角和細節。現在看到大家一起完成這件作品，我更深刻感受到這份團結與合作的力量。這段共同創作的經歷，將會成為所有人難忘的回憶。」

(學校提供)

聖若瑟150︱2.23校園開放日

聖若瑟電車將於香港島行駛一個月，載著乘客的同時，也展示出由學生精心創作的藝術作品。這輛電車是校慶150周年的重點項目之一，除了展現學校的活力，更為2月23日的開放日揭開序幕。開放日當天，訪客將有機會欣賞學生悉心準備的展覽和表演，一同感受聖若瑟書院的創意與傳承。

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