對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】

【流感／免疫力／重症／大S／免疫風暴】預防流感不只是盲目地增強免疫力，而是要聰明地提升抵抗力才是真正對策。最近有研究指出，多攝取一種營養素，對減少生病有很大幫助，除了有效對抗病毒入侵，更能夠保護自身細胞，預防免疫風暴造成重症。

最新影片：

台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文，引用一項2025年發表在《Nature Immunology》的研究指出，β-葡聚糖能幫助免疫系統變得「聰明」，當遇到流感病毒時不會過度反應，繼而導致重症。有科學家研究團隊發現，人之所以對於同一種流感病毒的反應不一，原因不在於病毒，而是人體自身的免疫系統在對抗病原體時反應過於激烈。當白血球（嗜中性球）在對抗病原體時，會釋放大量發炎因子，導致肺部受損，造成重症。

對抗流感｜β-葡聚糖調節免疫系統 有效預防重症

而β-葡聚糖能夠調節免疫系統，當遇到流感病毒入侵時，適當地將體內的白血球鎮靜下來，對抗病毒之餘不會造成「免疫風暴」，避免身體過度發炎帶來的併發症。張家銘解釋，免疫系統最理想的操作是「該攻擊時攻擊，該收手時收手」，而非大多數人認為免疫力越強就能夠打敗病毒。事實上，免疫力過強反而會誤傷自身細胞，太弱又會被病毒打敗。故此，門診可見不同人感染流感病毒後反應不一，有些人的症狀像是得了普通感冒而已，而有些人感染後卻變成重症足以致命。

對抗流感｜免疫系統變聰明 可殺滅病毒＋保護自身細胞

張家銘指出，β-葡聚糖的作用是讓身體學會和平共存，降低流感對健康的影響。要調整免疫系統，張家銘建議可以多吃以下7種食物，皆富含β-葡聚糖；他建議早餐可以吃一碗燕麥粥，除了補充膳食纖維，亦可提升免疫力：

香菇

靈芝

舞茸

燕麥

大麥

海帶

螺旋藻

張家銘強調，未來預防流感的策略不止於單靠疫苗和抗病毒藥，反而應著手調整免疫系統，讓身體學會病毒共存，而非被病毒擊倒。他續指，這個方法不僅適用於流感，甚至可能適用於其他病毒感染，如新冠病毒、肺炎，甚至某些過敏與自體免疫疾病等。

抗流感丨注意5類營養素補充

台灣營養功能醫學專家劉博仁於Facebook發文表示，一旦染上流感，其實可多補充以下5類營養素，以助長康復及預防病情惡化:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對抗流感｜防流感3招+增強免疫力4大飲食原則

本港家庭醫生林永和醫生接受TOPick訪問時指出，接種疫苗後若不幸感染病毒，病情會較輕微，相比起未接種疫苗人士，前者出現併發症或重症入院，甚至死亡的風險會相對降低。除了接種疫苗，林永和醫生再三強調，預防流感最重要從個人衛生做起，保持環境衛生。他指出，新冠疫情過後社會復常，不少人開始鬆懈，故此提醒大眾基本防流感3招：

乘搭交通工具戴上口罩

勤洗手或用酒精搓手液

家人患病宜戴口罩避免交叉感染

飲食上亦可遵從4大原則，攝取足夠營養素，增強免疫力對抗病毒，就算不幸染病都能夠加速痊癒：

均衡飲食：多攝取蛋白質及維他命C、D、E：建議食肉和多種顏色的蔬果

維持充足睡眠

恆常運動：每星期平均有150分鐘中度至強度的帶氧運動

保持心境開朗

對抗流感｜8大高危人士容易感染流感

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關文章：

Sick問識答｜流感病毒入肺可誘發重症 醫生拆解常見感染途徑＋8大高危人士

Sick問識答｜防流感必先做好個人衛生 醫生籲早接種疫苗＋4招增強免疫力

Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？ 醫生拆解高危人士+5預防方法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5