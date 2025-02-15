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中港薪資對比｜香港月入$30,000等於深圳￥3,000？　港漂男分享慳錢妙招

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撰文： 王月明

發布時間： 49 分鐘前

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熱門 金像獎2025 方力申 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

中港薪資對比，香港月入$30,000等於深圳￥3,000？港漂男分享慳錢妙招。

近年來，不少內地人士透過本港「吸引人才」政策來港工作，雖然從月入薪資金額來看，相較內地而言高出不少，惟與此同時伴隨著更高的生活開支，在港工作實際是否能比內地儲到更多錢？

近日，有港漂在小紅書上傳影片，回應友人認為「在港月入3萬元與在深圳月入3,000元人民幣（2,813元）無異」，指雖然生活成本高，但靠一些慳錢方法，儲蓄水平仍然高於內地。

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中港薪資對比｜香港月入$30,000等於深圳￥3,000？

樓主早前與友人談及薪資時，透露自己在港工作月入3萬元，不免有些許「得意」，惟友人認為香港物價較高，表示「香港月入3萬也就等於內地3,000元；你3萬工資，房租就要去掉1萬，存的下來錢嗎？」，並直言「不如留在內地」。

樓主認為，雖然香港的生活成本高，但自己有不少節約開支的方法，令自己存到不少錢。（《愛情的理解》劇照）

中港薪資對比｜北上消費節省開銷

樓主表示自己有3招節約開銷，依然能夠有不少儲蓄。首先，樓主與他人合租並居住在小房，每月租金5,000元；飲食方面多以兩餸飯為主；周末及休假則是選擇北上深圳消費，如此便可節省不少開銷，「還可以全球各地旅遊」，他直言以此生活開支每月能儲蓄的錢「比你（友人）一個月工資還多」。

樓主稱，周末及節假日會北上深圳消費，開支不會太多。（資料圖片）

中港薪資對比｜網民分享慳錢方法

同為港漂的網民紛紛留言，分享自己的慳錢方法，「工資3萬，住學校宿舍一個月3,000元，自己做飯，少社交，一年存10萬，還能各種買奢侈品」、「我拿（香港）薪水去深圳租房」，還有網民認為香港的物價並沒有想像中的如此誇張，「（香港）3萬絕不等同深圳3,000，單身的話3萬還是過得不錯的，養活自己還算是輕鬆」。

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