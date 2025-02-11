流感高峰期｜男子搭加勒比海郵輪染流感船上治療3日　收36.6萬天價帳單保險一個原因不理賠

▲ 美國一名男子坐免費郵輪期間染上流感需在船上接受治療，不料事後竟收到要價36.6萬元的天價醫療費用帳單。

【郵輪/流感/醫療費用/流感疫情】美國一名男子坐免費郵輪出遊，途中不幸染上流感，需在船上治療3日，不料事後竟收到高達4.7萬美元（約36.6萬港元）的醫療費用帳單，保險公司更因為1個原因不願理賠。

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綜合外媒報道，來自美國明尼蘇達州的事主Mike Cameron與女友Tamra Masterman早前幸運贏得為期一周的免費加勒比海郵輪之旅，並於1月5日從邁阿密啟航，不料Mike在途中染上流感，迫不得已只能在船上接受3天的治療。

令這對情侶錯愕的是，旅程結束後，他們竟收到了要價高達4.7萬美元（約36.6萬港元）的醫療費用帳單。Mike表示自己感到非常震驚，因為當時郵輪的工作人員曾向他保證可以放心接受治療。

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為了支付這筆醫療費用，Mike刷爆了自己手上的2張信用卡，但仍欠款2.1萬美元（約港幣）。由於女友Tamra去年10月才剛接受肺癌手術，兩人目前手頭並不充裕，Mike擔憂地表示之後可能需要通過賣車、賣樓甚至申請破產來償還費用。有見及此，Mike的女兒Crystal亦在眾籌平台Gofundme發起籌款，希望可為父親及其女友減輕負擔。

據報，兩人在出發前其實曾向挪威郵輪公司（Norwwegian Cruise）購買了旅遊保險，當中涵蓋最高2萬美元（約15.5萬港元）的醫療費用，卻在事後申請理賠時遇到重重困難。對此Tamra無奈解釋：

旅遊保險公司不想支付醫療費用，要求我們先詢問自己的健康保險公司；然而健康保險公司也因為治療發生在國外而不願支付費用。

他們透露，這筆帳單還隨附了一封來自挪威郵輪公司的信函，信中聲稱其定價「與其他郵輪公司非常相近，我們認為這是公平合理的」。挪威郵輪公司發言人其後回應，指公司正在調查這些費用是否符合一般流感治療的實際情況。

此外，目前正值冬季流感高峰期，美國疾病管制與預防中心（CDC）於上周五（7日）透露，當地至少有2400萬人在本流感季染病，其中31萬人住院，1.3萬人因流感病逝。據《美聯社》、《路透社》等外媒報道，當局表示美國的流感發病率已達到或接近15年來新高，且目前仍在持續上升。

報道指出，美國上周一共有43個州分通報其流感活躍程度為「高」或「非常高」，當中又以南部、西南部及西部多州情況最為嚴重。與此同時，疫情也導致部分學校需要暫時關閉，例如位於德州、擁有3,200名學生的Godley Independent School District就因為有650名學生及60名教職員同時請假而宣布停課3天。

此外，根據衞生防護中心新一期《流感速遞》資料，截至至2月5日，本港共有137宗個案因流感重症死亡，其中65歲以上的患者佔123例，且超過8成患有慢性疾病。資料顯示，今年第5周（1月26日至2月1日）有55宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括32宗死亡個案；而在這些個案中，有44人已知未曾接種 2024/25季節性流感疫苗。第 6周的首4天（2月2日至5日）則有32宗個案，當中包括15宗死亡個案。

衞生防護中心提醒，在北半球，歐洲、美洲和亞洲地區很多國家的流感活躍程度上升並處於高水平。在南半球地區，大部份國家的流感活躍程度維持穩定或下降（數據截至 2025 1 月 19 日）。

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流感疫情｜預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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資料來源：《紐約郵報》、Fox 9、美聯社、路透社、衞生防護中心

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