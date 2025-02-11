衛詩雅結婚｜衛詩雅偕未婚夫返母校影婚紗照　大嗌辛苦到想嘔：好彩人生只需結一次婚

▲ 藝人衛詩雅即將升呢人妻，早前偕未娼夫影婚照。

【衛詩雅/結婚】將於本周日出嫁的衛詩雅（Michelle），婚前於未婚夫Kenley的母校聖類斯中學以及香港大學拍攝婚紗照，昨日 （2月10日）衛詩雅於個人頻道分享拍攝Pre-wedding的花絮影片。

衛詩雅跟Kenley於聖類斯中學內的聖堂以及課室取影，期間Kenley解釋返母校影婚照，是希望有種懷緬回憶以及溫馨的感覺，更想藉機讓未婚妻了解其中學生活。

▲ 衛詩雅將榮升人妻。（取自IG）

衛詩雅結婚丨未婚夫生於醫生世家

Michelle問Kenley當年讀書時有否幻想將來在這裡娶老婆?Kenley說：「沒有，完全沒想過，年少時也是傻更更，女朋友也沒想到。(初戀就是阿mi？)，沒錯，這三年她是我的初戀。」

Kenley透露有三個舅父就讀聖類斯中學，其中一名舅父也是醫生，某程度上兩人走的路很相似。

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問到是否自細立志從醫，Kenley說：「讀預科時認識一名師兄做醫生，他教了我很多，亦帶給我一個方向，因為年青人好需要一名導師去引導其方向，否則就不知道自己做甚麼。」

Kenley直言起初讀醫太辛苦，加上其興趣是哲學文學，故不太熱衷從醫，直至做私家醫生幫到人從而獲得滿足感。

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衛詩雅結婚丨家中現無人機出事？

另外，助手問到婚禮有否驚喜表演，Kenley：「surprise就是沒有surprise，她很怕我做一些騎呢事。」Michelle即附和：「他們好喜歡叫個新娘坐下來，突然叫老公唱住歌出來，我覺得好尷尬。」Michelle大爆陳家樂將於其婚禮唱歌。

接著助手叫Kenley大爆Michelle家中糗事，Kenley：「話說我已經溫韾提示她室內別放無人機，跟著她扮聽不到，回頭看她已在玩，部無人機周圍飛，到下一刻我已經回房，突然聽到她叫，原來無人機纏住她的頭髮，最後要拿鉸剪剪掉頭髮才可將部機拆出來。」

Michelle投訴未婚夫沒有即時營救：「他說等一陣，我以為去拿鉸剪，他立刻拿電話出來拍呀。」

Kenley又大爆某次打邊爐時，Michelle燒焦了煮食鍋：「要出動兩個空氣清新機吸走臭味。（你接受到太太是地獄廚神？）好進步了很多，叻過姐姐。」

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衛詩雅結婚丨影婚照辛苦到嘔

之後，二人往香港大學拍照，鏡頭前Michelle跟未婚夫打情駡俏兼咀嘴，惟完成拍攝她即撒嬌：「我真係好憎影相呀，阿媽。」

Michelle續說：「人生裡面我最不喜歡影相，當中我最不喜歡影婚紗相，多數穿婚紗都感覺不舒服，得個靚字，靚的東西多數是不切實際，所以我是很不實際。」

未婚夫Kenley頗窩心，在旁安慰Michelle，惟她繼續呻：「救命呀，影完之後想知道究竟這個世界是誰發明影婚紗相？我覺得好辛苦，跟住我想嘔，好彩人生只需要結..?」

自知說錯話的Michelle問未婚夫：「可不可以這樣說？應該是啦，睬！」未婚夫Kenley無奈回答：「你問我？我點知你呀！」

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