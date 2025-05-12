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媽媽薪酬｜美研究指「媽媽」身兼8職年薪應過百萬　4大提案助孩子變得孝順乖巧

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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美國一項研究指出，原來「媽媽」身兼8職年薪應過百萬，並提出4大育兒方案教出孝順乖孩子。

在小朋友眼中媽媽是家中的超人，玩具不見找媽媽，肚餓找媽媽，零用錢找媽媽。但對於媽媽來說，這是一份沒有薪水、沒有假期、沒有下班的全職工作。每逢假期家務量更是倍增，從煮飯、打掃、陪伴孩子到安排家庭聚會，媽媽不僅要兼顧所有責任，更要照顧更要比平日照顧多一位大朋友——「爸爸」。這份「無薪工作」這麼辛苦，那到底它的價值是多少呢？

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根據美國保險公司Insure.com的研究，如果「媽媽」是一份有薪職業，那麼她們的年薪將達140,315 美元（約109萬港元），這遠高於美國中等收入家庭的平均薪資。 這項研究不僅揭示了母親的偉大付出，也提醒我們應該更加珍惜媽媽的辛勞。社會應該給予母親更多支持外，而小朋友可以從日常生活中做出改變，讓媽媽感受到被愛與尊重。

媽媽薪酬｜「媽媽」到底有多辛勞？ 原來「媽媽」身兼八職

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研究分析了媽媽在家庭中的主要職責，並計算她們的隱形勞動價值。

媽媽薪酬｜媽媽的工作內容：

  • 1．保姆：照顧小朋友
  • 2．老師：教導小朋友做功課
  • 3．護士：照顧小朋友的健康與安全
  • 4．洗衣工人：處理衣物，例如：清洗、熨燙、整理衣物
  • 5．心理輔導員：開解和安慰小朋友
  • 6．髮型師：日常扎辮梳頭，整理儀容
  • 7．廚師：每天為家人準備三餐
  • 8．清潔工：維持家中整潔

這些日常工作累積起來，讓媽媽們的勞動價值超過百萬。但與此同時，媽媽的付出往往被視為理所當然，社會與家庭應該更積極回應，讓媽媽獲得應有的尊重與支持。小朋友可以為媽媽做什麼？

媽媽是一份沒有薪水、沒有假期、沒有下班的全職工作。（iStock圖片）

孝順媽媽｜培養愛與感恩小行動 媽媽的辛勞值得被看見

小朋友雖然年紀小，但依然可以透過簡單的行動來表達對媽媽的感謝，不用送明貴的禮物也可以向媽媽表達感謝，讓媽媽感到幸福與溫暖。

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孝順媽媽｜1. 幫忙做家務 減輕媽媽的負擔

小朋友可以從簡單的家務開始，例如：

  • 幫忙收拾餐桌：吃完飯後，主動收拾自己的碗筷，幫助媽媽減輕的負擔。
  • 整理自己的房間：學會自己摺被子、整理玩具，讓媽媽不必為了整理家裡而疲憊不堪。
  • 協助洗衣和摺衣服：幫忙把乾淨的衣服分類，學習如何摺衣服，讓媽媽少做一件事。

這些小行動不僅能夠培養孩子的責任感，也能讓媽媽有更多時間休息。

孝順媽媽｜2. 用言語和行動表達感謝

許多媽媽在忙碌的日常中，最希望聽到的就是一句 「媽媽，謝謝你！」 小朋友可以透過以下方式來表達愛意：

  • 寫一張感謝卡片：畫上媽媽的笑臉，寫下對媽媽的感謝，例如：「媽媽，謝謝你每天煮飯給我吃！」
  • 每天給媽媽一個擁抱：擁抱是最簡單卻最溫暖的方式，能讓媽媽感受到孩子的愛。
  • 幫媽媽倒一杯水：當媽媽忙碌了一整天，小朋友可以幫忙倒一杯水，讓媽媽放鬆一下。

這些簡單的舉動，都能讓媽媽感到幸福與溫暖。

同場加映：高EQ孩子的父母從不說的3句話

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延伸閱讀：新手爸媽︱把握黃金期孩子2歲前培養高EQ　心理學家：父母別說3句話

孝順媽媽｜3. 學會獨立 減少媽媽的擔憂

媽媽最操心的，往往是孩子的生活習慣與學習狀況。小朋友可以從以下幾點做起，讓媽媽更省心：

  • 自己整理書包與文具：避免上學時發現忘帶東西，不用媽媽記掛。
  • 準時完成功課：主動寫作業，不讓媽媽一直提醒，讓她放心。
  • 學會自己洗澡與換衣服：年紀較小的孩子可以從學會自己穿衣開始，讓媽媽不必事事操心。

當孩子學會獨立，媽媽的壓力就能減輕，也能有更多時間照顧自己。

媽媽是一份沒有薪水、沒有假期、沒有下班的全職工作。（iStock圖片）

孝順媽媽｜4. 在特別的日子給媽媽驚喜

媽媽平時為家庭付出許多，在母親節、生日或特別的日子裡，小朋友可以策劃一些小驚喜，讓媽媽感受到被愛與重視，例如：

  • 親手做一張手工卡片：畫上媽媽最愛的花，寫上「媽媽辛苦了！」
  • 幫媽媽準備早餐：可以簡單地幫媽媽倒牛奶、擺好餐具，讓媽媽不用一早就忙碌。
  • 拍一段感謝影片：如果小朋友喜歡拍攝，可以錄製一段短影片，說說自己對媽媽的感謝，媽媽會十分感動。

這些貼心的小舉動，不僅能讓媽媽感受到孩子的愛，也能拉近親子之間的關係。 讓媽媽的付出被看見，用行動回應母親的愛，來感謝她日常為這個家的付出。透過簡單的行動，小朋友可以為媽媽減輕負擔，也學會珍惜與感恩。

而家庭與社會也應該共同努力，讓媽媽擁有更多支持與保障。例如：

  • 家庭成員共同分擔家務，減少媽媽的壓力
  • 企業商場推動親子友善措施，讓職業媽媽也能兼顧家庭與工作
  • 政府提供育兒津貼，讓媽媽得到應有的保障

無論是透過制度上的改變，還是孩子日常中的小舉動，都能讓媽媽感受到她的努力被重視。 今天，不妨問問自己：「我可以為媽媽做些什麼？」 透過一句感謝、一個擁抱，或是一個小小的行動，讓媽媽知道，她的愛與付出值得被珍惜。

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