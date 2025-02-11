遊日注意丨日本蝨患成「觀光公害」　滅蝨需求急升1.6倍業界揭成本恐轉嫁消費者

【床蝨／日本／滅蝨】遊日注意！有日媒指日本酒店業正面臨床蝨嚴重肆虐問題，亦因此帶動了當地滅蝨及驅蟲服務的需求大大上升，2023年的需求量更是2020年度的1.6倍。

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根據日本傳媒報道，隨著赴日旅客人數的長升，酒店業的客房床蝨問題亦愈來愈嚴重。當地的清潔公司「DUSKIN」表示2023年度公司接到滅蝨的生意額是2020年度的1.6倍，當中以酒店業界為主要服務對象。

「DUSKIN」又指，最近於日本出現的床蝨似乎對傳統的殺蟲劑已產生抗藥性，因此普通的清潔人員實在難以處理，酒店業界因此只能尋求專業清潔公司來除蟲滅蝨。除此之外，旅客「被床蝨咬」的投訴增加，亦意味著定期檢查的要求也在增加，變相增加了客房的清潔成本，除蟲滅蝨的費用亦會轉嫁於消費者身上，令酒店房費用上升。

酒店房間滋生的床蝨，又稱「臭蟲」，除了有獨特氣味，它們的叮咬會使一些人感到難以忍受的瘙癢。更甚是，它們的繁殖能力很強，從卵孵化後約一個月便可成年。成年雌性每天產卵5到6個，據說在其大約一年的壽命中會產200到500個卵。

床蝨危機｜外遊防蝨4要訣

床蝨（Bed Bug）抗藥性強且繁衍速度極快，蟲卵可在9至10日再度復活，現時市場上沒有殺蟲劑能將其消滅，只有滅蟲公司以專業藥劑噴灑能滅除它們。人們肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲，成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，因此，大家一般不易察覺床蝨，在外遊時分分鐘會把床蝨帶回家。被床蝨叮者會受皮膚嚴重搔癢和睡眠素質受困擾。

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨4大要訣如下：

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入住酒店須知貼士

美國皮膚科醫生Charles Puza早前於TikTok上載短片，首先針對近年全球多國爆發的床蝨問題，提醒旅客入住酒店房間前，應仔細檢查床單、床墊、床頭板和床架等地方，是否有床蝨蹤跡，也可以檢查距離床5至8米內的家具，看看是否有床蝨留下的「深棕色或黑色乾排泄物斑點」。

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同場加映: 女子住倫敦酒店驚現床蝨 共眠一晚全身長50多個紅疹

近日一名女網民在社交平台分享，指日前入住倫敦一間酒店，結果竟發現床上有床蝨，女子回家後更發現自己全身長了多達50個紅疹。

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