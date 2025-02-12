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元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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元宵節5大習俗及15個禁忌，命理師揭忌穿2種顔色衣服。

【元宵節2025/元宵習俗/元宵禁忌/中國情人情】2月12日（周三）是農曆正月十五元宵節，又被稱為中國情人節。傳統上會吃湯圓、猜燈謎，當日更是招財和催旺桃花的好日子。有命理師分享元宵習俗及禁忌，以及1招開運大法，讓大家財氣滿滿，即睇詳情！

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元宵節習俗禁忌｜元宵節由來

關於元宵節的由來，根據Facebook專頁《史檔》曾發帖文指出，較多人講的有兩種說法，第一種與宗教有關，元宵節源於道教的「三元說」，道教中有三官大帝，分別主管天、地、水，三元節就是三官大帝的誕辰，正月十五日定為上元節，七月十五日定為中元節，十月十五日定為下元節。所以古人會在上元節當晚祭月和賞月，祈求豐收。

另一說法就與西漢初期的歷史有關。相傳漢惠帝死後，外戚呂氏一族亂政，殘害劉氏血脈，劉氏一族聯同大臣消滅呂氏勢力，劉基成為漢文帝。而漢文帝為紀念平定「諸呂之亂」的日子，於是將正月十五定為與民同樂的日子，京城家家戶戶都張燈結綵，以示慶祝。從此，正月十五就成為元宵節了。

元宵節習俗禁忌｜元宵節5大習俗

而元宵節習俗除了要吃湯圓之外，還有猜燈謎等，以下為5大常見的元宵節習俗，點擊圖片放大看詳情：

點擊圖片放大
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元宵節習俗禁忌｜元宵節15大禁忌

此外，根據台灣命理師清水孟國際塔羅小孟老師在facebook專頁發文表示，元宵節要小心15大禁忌，做錯恐會丟財運、前途不順，甚至招惹鬼魂，點擊圖片放大看詳情：

點擊圖片放大
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元宵節習俗禁忌｜元宵增財運大法

台灣命理師柯柏成曾在Facebook專頁以「元宵節換錢包增財運」為題發文，分享增財運大法。他表示，元宵節是新年後的第一個滿月日，如果銀包已經用了3至5年以上，可以考慮於當日置換銀包，讓銀包像滿月一樣飽滿。

他提到，應避免在家中放置多個銀包，因為空銀包會讓財庫乾癟，建議大家只留一個銀包使用，需要時再買新的。

他又提醒，換新銀包時要記得先放「錢母」 ，錢母指寺廟借給信徒的現金，可以是在寺廟裏求來，也可用天赦日（即指玉皇大帝赦免災厄的日子）煮錢水留下的硬幣。

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