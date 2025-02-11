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迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪2025亞洲啟航 全新船期2.17開搶人均低至每晚$966

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

迪士尼郵輪2025亞洲啟航，全新船期2.17開搶，人均低至每晚$966。

【新加坡迪士尼郵輪2025/迪士尼遊輪2025/Disney Cruise/Disney Adventure】迪士尼探險號是迪士尼有史以來最大的郵輪！官方公布將於12月15日首航，而首輪船期開售反應熱烈，全球瘋搶！全新船期即將於2月17日開售，記得準時搶買！

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迪士尼郵輪2025｜海上移動樂園

迪士尼郵輪「迪士尼探險號」（Disney Adventure）為首架進駐亞洲的迪士尼遊輪！這不僅是一艘郵輪，更是一個全球最大和豐富的移動式樂園。船身 342 公尺，擁有19層甲板，最多能載上6,700位旅客、2,500名船員，感覺就是一座海上城堡！米奇和米妮船長、迪士尼公主、Marvel 超級英雄等經典迪士尼角色除了出來迎賓，還能欣賞他們在舞台上表演。

迪士尼郵輪2025｜迪士尼探險號2025年底新加坡首航

迪士尼郵輪將於 2025年 12月15日從新加坡啟航，開展3–4晚的航程！首輪船期開售反應熱烈，全球瘋搶！2026年4至9月船期，即將於 2月17日晚上9時開售，指定房型享立即確認訂單，更可獲得KKday獨家送出免費私家車接送服務，從酒店（或指定地點）直達遊輪中心，節省交通安排時間及煩惱，輕輕鬆鬆出發登上迪士尼式童話世界，享受奇妙之旅！

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迪士尼郵輪2025｜房型媲美星級飯店

這艘探險號房型超多元，從實惠的內艙房到能飽覽無敵海景的海景房，甚至有超豪華的禮賓房，配有私人浴池和寬敞起居空間，完全媲美星級飯店，讓每個人都能找到心儀的舒適小天地！透過KKday購賣迪士尼探險號 Disney Adventure，全新出發日期2大2小3晚航程，入住內艙客房低至$966/位，入住豪華海景陽台客艙低至$1,005/位；4晚航程，入住內艙客房低至 $1,039/位，入住豪華海景陽台客艙低至$1,579/位，出發日期2025年4月2日至9月28日。

迪士尼郵輪2025｜7大主題區域 

迪士尼郵輪分為7大主題區，包括反斗奇兵、Marvel超級英雄、魔海奇緣、大英雄聯盟等主題區域，提供多項主題娛樂設施，餐飲體驗等，以下為7大區域：

迪士尼郵輪7大主題區｜1.Disney Imagination Garden

以《魔海奇緣》和《奇幻森林》等作主題的表演及活動區域，設有劇院舞台，兩家快餐廳，一間酒吧和花園景觀客房。

迪士尼郵輪7大主題區｜2.Disney Discovery Reef

主要圍繞著海洋Disney和Pixar角色的故事，包括《小魚仙》、《史迪仔》、《海底奇兵》和《盛夏友晴天》等，該區域有多個快餐選擇：漢堡店、珍珠奶茶、烤肉串等，也有餐廳、酒吧與咖啡館。

迪士尼郵輪7大主題區｜3.Toy Story Place

《反斗奇兵》互動區，設主題食品區和水上遊樂區。

迪士尼郵輪7大主題區｜4.Marvel Landing

以Marvel超級英雄打造的主題區域，有刺激的遊樂設施和體驗，當中更有海上最長的過山車，全長超過250公尺。

迪士尼郵輪7大主題區｜5.Wayfinder Bay

以電影《魔海奇緣》為靈感的露天休閒場所。

迪士尼郵輪7大主題區｜6.San Fransokyo Street

靈感來自《大英雄世界》的家庭娛樂區，有互動遊戲、商店、影院等。

迪士尼郵輪7大主題區｜7.Town Square

重現《魔髮奇緣》、《灰姑娘》、《冰雪奇緣》、《白雪公主》、《公主與青蛙》等電影世界的綜合娛樂區，設有主題酒吧、咖啡廳、沙龍以及首家海上World of Disney®商店等。

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迪士尼郵輪2025｜設兒童俱樂部 免費歎全部餐廳美食

迪士尼郵輪上的設施適合大人小朋友，不但有為小朋友而設的兒童俱樂部，也有供成人入場的娛樂設施。另外，郵輪上的餐廳提供早、午、晚餐及小食，全部均免費享用。迪士尼朋友不時會走進餐廳與大家互動！

部分迪士尼郵輪設施：

滑水道泳池健身室
電影院卡拉OKDisco派對
動畫課程主題酒吧酒廊
高檔購物商店珠寶店水療護理兼髮廊

迪士尼郵輪2025｜住宿設施 4款房型選擇

「迪士尼探險號」提供內艙房、海景房、陽台景觀房（海景及園景）、豪華禮賓套房選擇，房間以藍色主調設計，並融入多個迪士尼電影和角色元素，而房內設施有梳化、電視、工作枱，並採用乾濕分離式浴室。豪華禮賓套房的房客更可享用私人酒廊、專屬水療按摩和健身設施，還有「豪華禮賓」（Luxurious Concierge） 團隊專門伺候。

延伸閱讀︰迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號開放預訂$3391起　金怡假期同步開售送2大優惠

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