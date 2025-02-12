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飲食健康｜3期慢性腎病患者天天吃1種醬汁　醫生警示：易生致癌物

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【腎病／撈飯／飲食／健康】飲食與健康息息相關！台灣有醫生分享，一名3期慢性腎病患者，幾乎每日都以一種醬汁撈飯食用。當地營養功能醫學專家強調，這類食物高鈉、高糖兼高油脂、亦有可能產生有害物質，容易對健康造成影響，絕對不容忽視。

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飲食健康｜醫生拆解5大健康風險

營養功能醫學專家劉博仁日前於Facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」分享上述病例，指有一名第3期慢性腎病患者，幾乎每日都以滷水汁拌飯食用，故提醒他對健康是具風險。

劉博仁續指，滷味雖然可口，但傳統滷汁通常高油脂，且鹽分及糖分極高，更有可能會產生致癌物質，長期食用恐增以下5大健康風險：

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  • 飲食健康｜1. 高鈉

    • 滷汁經常使用大量醬油、鹽、味精或高湯粉，導致鈉含量極高

    健康風險：長期攝取恐增加高血壓、腎臟負擔與水腫風險

    • 飲食健康｜2. 高油脂與油質氧化

    滷汁可能會加入動物油，亦可能會長時間重複使用，導致油脂氧化

    健康風險：增加發炎反應與心血管疾病風險

    • 飲食健康｜3. 過量糖分

    傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，使糖含量過高

    健康風險：影響血糖穩定，增加胰島素阻抗風險，對慢性腎病、糖尿病或肥胖者尤須注意

    • 飲食健康｜4. 反覆加熱產生有害物

    滷汁長時間熬煮，恐產生異環胺（HCA）等致癌物質

    健康風險：恐增致癌風險，其中以含肉類蛋白質滷汁風險最高

    • 飲食健康｜5. 添加物及食品安全問題

    部分餐廳為增添風味，滷汁中可能會使用人工香精、防腐劑等添加物

    健康風險：滷汁長時間存放可能導致細菌孳生或亞硝酸鹽升高，增加健康風險

    飲食健康｜健康食滷味4大關鍵

    劉博仁強調，並非不能吃滷水食物，而是要提醒大家「聰明吃滷味」，建議大家烹調時可遵循以下4大關鍵：

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  • 飲食健康｜1.選擇合適滷汁

    • 選擇低鈉、少糖滷汁，可用枸杞、黃耆等中藥材提升風味

    • 飲食健康｜2.適當選用食材

    避免加工品與內臟類，例如貢丸、百頁豆腐等，減少添加物攝取

    • 飲食健康｜3.注意配搭

    搭配蔬菜與富含膳食纖維的食物，如滷筍乾、海帶，幫助平衡油脂與鈉攝取

    • 飲食健康｜4.自製滷汁

    自製健康滷汁，可用低鈉醬油、香菇、昆布等取代過多的鹽與糖，降低身體負擔

    同場加映｜早期腎病3大症狀自測

    吳醫師強調，出現上述症狀時，其實腎病可能已進入後期，因此建議應從以下較簡單的初期症狀來辨識腎病：

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    資料來源：Facebook@劉博仁營養功能醫學專家

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