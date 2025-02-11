胰臟癌｜女子體重無明顯變化「1症狀」下確診癌王　醫生：9成胰臟癌患者都有【附胰臟癌10大高危因素】

【胰臟癌／胃氣／腹脹／血糖飆升】血糖無故飆升可能是罹癌先兆。台灣一名婆婆經常進食後感到腹脹，此外並無其他不適。後來婆婆慢慢出現血糖無故飆升的症狀，但她卻從無糖尿病史，而直到她接受檢查後，發現竟是患上「最惡癌王」——胰臟癌。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在《TODAY健面聊》節目中分享胰臟癌病例，過往曾有一名婆婆來求醫，指自己長年受胃氣腹脹困擾，尤其是進食後就會整個腹部脹起來。為此她做了胃鏡檢查，當時並未有發現胃部或十二指腸有異樣，連帶做了腹部超聲波檢查，報告亦顯示一切正常。後來婆婆持續覆診追蹤情況，醫生發現她空腹血糖慢慢飆升至110、120，而過往從來沒有糖尿病史。加上婆婆體重沒有大變化，只是腹脹情況加劇。

錢政弘隨即為婆婆做電腦斷層掃描檢查，竟發現胰臟頭部的壺腹有腫瘤，且已經慢慢侵蝕到十二指腸，讓其變得比較狹窄，導致她經常出現腹脹、脹氣的不適感。

胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆

胰臟癌初期症狀不明顯，但身體一些變化可能是癌前先兆，不容忽視。錢政弘表示，胰臟癌很狡猾，有時會以腹脹的症狀表現。一般來說，大概有90％的胰臟癌病患都會出現血糖上升的症狀，而根據國外研究指出，血糖異常上升可能在確診胰臟癌前1年半已出現，因胰臟腫瘤會導致血糖飄忽不定。

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此外，胰臟癌在診斷前可能會有體溫增加的情況，患者可能會出現長期低燒，甚至會出現脂肪棕化，即脂肪細胞被燃燒消耗掉；患者的膽固醇、三酸甘油酯會明顯下降。錢政弘強調，體內的膽固醇無故驟降並非好事，有可能是腫瘤影響脂肪吸收能力，隨後會出現皮下脂肪和肌肉慢慢被消耗，患者會變得明顯消瘦猶如「皮包骨」的狀態。

胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

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