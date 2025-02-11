小紅書爆紅｜香港迪士尼變自修室？　內地學生湧入園溫書推介「這園區」最正

▲ 香港迪士尼變自修室？內地學生湧入園溫書，推介「這園區」最正。

每到考試季節，自修室便會迫滿人，但這個現象可能會被取代？近日，小紅書出現了一種獨特的溫書法——到香港迪士尼樂園「無痛學習」，更有博主分享某個園區的環境簡直是鳥語花香，令莘莘學子精神百倍，「再嘔心的作業都會讓我心平氣和地做完！」

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迪士尼溫書｜港漂碩士生：環境舒適合溫書

迪士尼樂園一直標榜擁有奇妙的魔法，可以帶給所有入園的人無比快樂的旅程，想不到這個「魔法」吸引到一班學生，直言可以「在全世界最快樂的地方幹最痛苦的事情」！一名小紅書博主稱，自己於香港就讀碩士，她曾帶上手提電腦到迪士尼的「小小世界」旁的餐廳學習，她指出由於餐廳剛巧休息，所以現場都是大片的空座，而且座位上有帳篷，完全不怕風吹雨打。

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迪士尼溫書｜樓主指噪音令人解壓放鬆

樓主更提到，雖然樂園內充滿遊客玩樂，但她認為這些都是「白噪音」，堪比雨聲、浪濤聲等令人解壓放鬆的聲音。此外，她更指出於學習後更可以乘機在園內閒逛玩樂，絕對是集學習及玩樂於一地，

再嘔心的作業都會讓我心平氣和地做完，周圍還有超好的自然環境，這不比圖書館舒服！

迪士尼溫書｜網民力讚灰熊山谷最正：學不了去坐一圈過山車

不少網友認為樓主的是「神操作」，極之聰明，更有人表示也有興趣入園學習，「你開闢了新的嘗試啊！」、「（園內）有充電口嗎？」、「會有人趕走嗎？」；有經驗的網友更分享某個園樂內溫習更刺激，「灰熊山谷那塊也不錯，學不下去去坐一圈過山車。」

迪士尼溫書｜魔法奇緣園區亦受學生歡迎

其實，除了黑熊山谷比較多人點名力讚外，也有其他小紅書博主分享「魔法奇緣」園區內亦十分適合溫習用，「沉浸式在阿倫戴爾（魔法奇緣園區）自習！旁邊就是城堡，身後還有瀑布，高山，還放著純音樂bgm，簡直不要太美了！！你這樣會讓我愛上看論文！」

迪士尼溫書｜內地新興「無痛學習法」 小紅書網民曬打卡照

事實上，內地近年新興「無痛學習法」，不少年輕人將主題樂園當成「自修室」。在社交平台「小紅書」上，不乏有網民分享去迪士尼樂園溫書的經驗，他們通常會購買年票，選擇避開高峰時段入園，找張桌子坐下溫習，累了便到旁邊的機動遊戲設施遊玩放鬆。

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曾有內地傳媒分析，比起付費自修室年票的價格，主題樂園的年票划算得多。有大學生表示，圖書館太過沉悶，在宿舍學習又總是抵擋不住誘惑，既然要承受學習的苦悶，不如給自己營造一個積極向上的環境。

浙江大學教育學院教授肖龍海，遊樂園提供了一個新奇又獨特的學習環境，這樣帶有儀式感的行為，讓學習本身變得不再枯燥無味。

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