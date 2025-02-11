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Viennetta停產︱41年歷史日版Viennetta千層雪糕停產　港人集體回憶曾掀搶購潮

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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日版Viennetta將於3月31日全面停產。

相信千層雪糕蛋糕「Viennetta」是不少港人的童年回憶，日本森永乳業周一（10日）宣布，將於3月31日停止發售日本版「Viennetta」，據悉停售原因為森永乳業與英國Unilever聯合利華的代理合約到期完結。

Viennetta停產︱日版Viennetta 3月底停產

日本森永乳業昨日（10日）宜布，與英國Unilever聯合利華的代理合約即將完結，日版「Viennetta」將於3月31日停止發售。來自英國的Viennetta 千層雪糕，自1983年9月於日本上市，至今已有逾41年歷史。該產品推出多種口味，當中的雲呢嗱、提拉米蘇，以及杯裝雲呢嗱為經典口味，其波浪疊層的設計，變成獨特的甜品。

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Viennetta停產︱香港曾掀搶購潮

「Viennetta」千層雪糕是80、90後港人的集體回憶，近年在香港較為少見，但2020年開始再度回歸，引發搶購潮。2023年，森永乳業更推出40周年特別版包裝，吸引不少粉絲購買。如今，日版「Viennetta」停產的消息一出，不少網民大感惋惜。

「Viennetta」曾於香港掀起搶購潮。（Viennetta HK@Facebook）

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