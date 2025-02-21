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高空擲物｜公屋高層戶主多次高空擲物　狂扔針筒尿墊洗頭水樽咩都有

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

公屋高層戶主多次高空擲物，狂扔針筒尿墊洗頭水樽咩都有。

高空擲物十分危險！若砸到恰好經過的街坊鄰里，或有生命危險；若跌在低層住戶的窗台範圍內，亦給他人正常生活造成不便！

近日，有苦主在Facebook「青衣街坊吹水會」群組發帖，控訴高樓層住戶頻頻擲物，垃圾則懸掛在其窗外晾衣架上，垃圾更是「豐富」，曾經收拾過針筒、洗頭水樽，甚至是用完的安全套，此次更是「忍無可忍」，遂發文怒斥涉事戶主的離譜行為。

高空擲物｜高空擲物全樓驗DNA 　路人被砸中慘致腦震盪　真兇翌日搶先自首

高空擲物｜使用過的尿墊掉落晾衣架

樓主稱，涉事戶主是居住在20樓以上，曾多次高空擲物，而掉下的垃圾皆懸掛在樓主家的窗外晾衣架上。

據圖片可見，該晾衣架上懸掛著一張泛黃、明顯使用過的寵物尿墊，左側有一張褶皺的報紙，下方亦有一張寵物尿墊。

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樓主補充稱，曾替涉事戶主收拾過不少垃圾，包括「針筒、用完安全套、洗頭水樽、用過嘅女士用品，今次第N次嘅寵物尿墊」；更指幾年前樓上有幾代垃圾下墜，「其中一袋中咗我隔離屋個熱水爐散熱個舊嘢，仲要整爛咗，幾驚會漏煤氣呀」。

相信樓主對此已是「忍無可忍」，直斥涉事戶主「缺德」，並氣氛表示「如果屋企冇垃圾桶嘅話，我可以送一個畀你，如果你行動不便嘅話，我都可以送張電動輪椅畀你，等你攞出去掉垃圾桶都方便啲」。

高空擲物｜不少網民有類似遭遇

此事引起網民熱議，有街坊表示自己亦深受其擾，「我嘅晾衫架，都結果一大袋包好咗嘅垃圾，有一次仲要係一塊全部都係血嘅衛生巾，我叫管理處上嚟幫我清理」、「我係你樓下，試過中一袋廚餘」、「常有，一道夜晚就飛紙巾落街」、「有火嘅紙巾都試過」。

高空擲物十分危險！若砸到恰好經過的街坊鄰里，或有生命危險；若跌在低層住戶的窗台範圍內，亦給他人正常生活造成不便！（資料圖片）

高空擲物｜屋邨高空擲物或將被終止租約

據《屋邨管理扣分制》，高空拋擲破壞環境衛生的物品將被扣7分；而高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件將被扣15分，終止租約，房屋會會引用房屋條例發出遷出通知書，終止其租約。

高空擲物｜最高可罰1萬元及6個月監禁

據《簡易程序治罪條例》第4B（1）條，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處1萬罰款及監禁6個月。

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