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政府倘無節制開位　議員將無差別棄權？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

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議員促政府精簡人手。（資料圖片）

公務員應否減薪，立法會議員意見不一，但在凍結甚至精簡人手方面，則無人異議。近日有議員私下揚言，若政府再動輒開位，會無差別投棄權票！多位議員則說，此做法現實操作有難度，盼政府自己「識做」。

議會多個板塊提交財政預算案建議書時，不乏聲音要求政府檢視公務員職位編制，凍結人手，善用科技，縮減不必要人手，近期常被點名的，包括200多名打字員、以及口岸探熱員。

葉劉質疑主要官員需否一拖幾？

昨日，議會討論政府資源運用時，多位議員再促檢視人手安排。新民黨葉劉淑儀更質疑：

主要官員是否有需要每人一個秘書、新聞主任、政治助理、政務助理，還有新聞官，一拖幾呢？

陳健波批政府人手「有增無減」

保險界陳健波則批評，近年政府部門一有新項目，就增加人手，但卻無退場機制。他說，商業機構會把成熟業務，轉入自動化流程，或停辦過時項目，縮減團隊或騰出人手做新工作，但政府部門卻常常「有增無減」。陳認為，除非有絕對需要，或新增的專業崗位涉及高度專業性、特殊性，否則不應該將加開職位當常態。

陳仲尼：善用人工智能 騰出人手重新調配

民建聯陳仲尼亦說，要善用大數據、人工智能等，提升效率、節省人手，把騰出來的人力資源，經培訓後，調配到其他新的工作崗位，並將不合時宜的職位重新調配，「不必每次有新的工種，就申請開出編外的新合約崗位。」

有議員私下直言，雖然多人說希望政府控制編制，但其實是希望政府凍結人手，「公務員編制約19萬人，現時只有17萬人，若說控制編制，政府還可以再請2萬人。」對於有意見指，即使縮減打字員亦所慳無幾，該議員則強調，政府需釋放一個重要信息︰共度時艱！「即使減高官、議員人工，亦無助財赤，但不要當幾十萬、幾百萬不是錢。態度更重要！」同時亦避免予外界，政府養冗員的觀感，反而要營造政府與時並進的形象。

議員明言未來會手緊  盼勿隨便申開位

有議員揚言，若政府再動輒加位、延長編外職位時限，日後會無差別投棄權票。多位議員則說，若只是三、五個議員反對或棄權，並不影響大局，又相信新時代下，很難再出現「無差別」棄權。「個個都不想政府再開位，但你說可以無差別棄權或反對嗎？」強調議員要盡量配合特區政府施政，但希望政府勿讓議員為難，不到非不得已、無可取代，勿來申請，表明一定會「手緊」。

據聞，政府內部亦知議員態度，近來有開位或者延長編外職位需求的官員，私下都事先積極遊說，例如早前保安局申請保留消防處和入境處兩個有時限編外職位時，副局長卓孝業便落力解說。議員坦言「有壓力」，除了「畀面」問題，更重要是，無法得知部門架構的真實情況，該人說：

文件寫到好值得開，但是否真的有需要？只有深入部門才有可能知道。

盧寵茂做示範 加減並行獲認可

昨日，醫衞局申請開設4個常額或非公務員職位，領導「藥械監管中心」，同時，衞生署會刪除4個常設顧問醫生職位。有議員聽到局長盧寵茂說，稍後除了會調配7個現有首長級常額職位，亦會適時調派400多名衞生署職員，到監管中心工作，感到十分驚訝，好奇為何能調出400多人，從事另一項工作，認為此事證明以前或是不為，而非不能也！人事編制小組委員譚岳衡說，此次政府在職位方面加減並行，幾乎不涉額外財政資源，贊同類似做法。

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