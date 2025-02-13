公務員薪酬｜議員促改革「跳point」制度　倡與工作表現掛鉤

▲ 議員促改革「跳point」制度。

【財政預算案2025 / 公務員薪酬 / 公務員】千億財赤促使各界要求政府檢視公務員編制及薪酬架構。除了有聲音要求公務員減薪、凍薪，近來不少議員要求改革俗稱「跳point」的公務員增薪點制度。【政府倘無節制開位 議員將無差別棄權？】

謝偉銓不滿不論表現優劣每年奉旨跳point

由18位議員組成的「G19」的共同倡議之一便是改革公務員增薪點制度，切實建立表現有意者，以促使平庸者改進。召集人謝偉銓昨日在立法會指出，增薪點的原意，是假設公務員隨着年資及經驗增長，可更好及更高效地處理更多、更複雜的工作，因此可取得較高的薪酬回報。他續指：

但久而久之，卻變成不論表現優劣或者貢獻多寡，每年都奉旨跳point，增薪幅度更往往不少於4至6%，導致部分公務員失去咗提速、提效同提質嘅動力。

同屬G19的金融界議員陳振英亦形容，增薪點屬不論表現的加薪，幅度較年度調薪更大，如能與工作表現掛鉤，並非人人自動享有，相信公務員開支將更具效益。

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葉劉淑儀：AO起薪遠高於滙豐MT

另外，新民黨議員葉劉淑儀則指，公務員薪金「機械式」增加，很多職系薪金遠高於私人機構，她以政務主任（AO）為例，指現時起薪點逾六萬元，遠高於怡和、滙豐等的管理培訓生（management trainee），

據我所知，他們的工作性質亦是調來調去，和政務官差不多，都只是3萬多元，如果政府出4萬多，已經可以網羅最佳的畢業生。而且他們首幾年只是受訓，有咩理由受訓的公務員要61865元。

葉劉說，曾和政府官員討論過此問題，官方答案是：薪酬架構6年檢討一次，「即佢唔會貿貿然檢討。」批評此薪酬與私人市場脫節。

公務員是根據所屬職系和職級的薪級表支取薪酬的。政府共有11個公務員薪級表。同一職系內各職級的薪級表按職系所屬薪級表劃分而成，各自包括一系列薪點。

一般而言，公務員如果工作表現令人滿意，包括品行、態度及效率，他們會在所屬職級的薪級表內，每年獲得一個增薪點，直至達到頂薪點為止。如果升職，則按晉升後所屬職級的薪級表支取薪酬。

政府指，公務員薪級表可能隨著進行薪酬調整而調整，調整會以加薪、凍薪或減薪的形式進行。

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