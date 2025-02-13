  • 18°C
香港時間：2025213日 (四) 17:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公務員薪酬｜議員促改革「跳point」制度　倡與工作表現掛鉤

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

議員促改革「跳point」制度。

【財政預算案2025 / 公務員薪酬 / 公務員】千億財赤促使各界要求政府檢視公務員編制及薪酬架構。除了有聲音要求公務員減薪、凍薪，近來不少議員要求改革俗稱「跳point」的公務員增薪點制度。【政府倘無節制開位　議員將無差別棄權？

謝偉銓不滿不論表現優劣每年奉旨跳point

由18位議員組成的「G19」的共同倡議之一便是改革公務員增薪點制度，切實建立表現有意者，以促使平庸者改進。召集人謝偉銓昨日在立法會指出，增薪點的原意，是假設公務員隨着年資及經驗增長，可更好及更高效地處理更多、更複雜的工作，因此可取得較高的薪酬回報。他續指：

但久而久之，卻變成不論表現優劣或者貢獻多寡，每年都奉旨跳point，增薪幅度更往往不少於4至6%，導致部分公務員失去咗提速、提效同提質嘅動力。

同屬G19的金融界議員陳振英亦形容，增薪點屬不論表現的加薪，幅度較年度調薪更大，如能與工作表現掛鉤，並非人人自動享有，相信公務員開支將更具效益。

點擊圖片放大
+3
+2

葉劉淑儀：AO起薪遠高於滙豐MT

另外，新民黨議員葉劉淑儀則指，公務員薪金「機械式」增加，很多職系薪金遠高於私人機構，她以政務主任（AO）為例，指現時起薪點逾六萬元，遠高於怡和、滙豐等的管理培訓生（management trainee），

據我所知，他們的工作性質亦是調來調去，和政務官差不多，都只是3萬多元，如果政府出4萬多，已經可以網羅最佳的畢業生。而且他們首幾年只是受訓，有咩理由受訓的公務員要61865元。

葉劉說，曾和政府官員討論過此問題，官方答案是：薪酬架構6年檢討一次，「即佢唔會貿貿然檢討。」批評此薪酬與私人市場脫節。

公務員是根據所屬職系和職級的薪級表支取薪酬的。政府共有11個公務員薪級表。同一職系內各職級的薪級表按職系所屬薪級表劃分而成，各自包括一系列薪點。

一般而言，公務員如果工作表現令人滿意，包括品行、態度及效率，他們會在所屬職級的薪級表內，每年獲得一個增薪點，直至達到頂薪點為止。如果升職，則按晉升後所屬職級的薪級表支取薪酬。

政府指，公務員薪級表可能隨著進行薪酬調整而調整，調整會以加薪、凍薪或減薪的形式進行。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：她說分手要夠快

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

千億財赤｜減赤由公務員減薪著手？　李家超：財司正著手制訂節流措施
16:47 2024/12/03
千億財赤｜減赤由公務員減薪著手？　李家超：財司正著手制訂節流措施
政府倘無節制開位　議員將無差別棄權？
今日 12:00
政府倘無節制開位　議員將無差別棄權？

你可能感興趣

千億財赤｜減赤由公務員減薪著手？　李家超：財司正著手制訂節流措施
16:47 2024/12/03
千億財赤｜減赤由公務員減薪著手？　李家超：財司正著手制訂節流措施
政府倘無節制開位　議員將無差別棄權？
今日 12:00
政府倘無節制開位　議員將無差別棄權？
管理培訓生 新民黨 謝偉銓 陳振英 立法會 葉劉淑儀 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相