逼規管網約車　的士罷載適得其反？　政府籲以市民利益為重

▲ 陳美寶與的士業界新春團拜，黃羽庭亦有出席。（運流局FB圖片）

網約車盛行，惟各界有共識要規管，政府擬今年內訂定立法建議，但有的士業界已等不及，威脅罷載逼政府即時加強執法。

由多個的士團體組成的「香港的士同業大會」，威脅下周三前若未得到滿意回應，數千架的士將罷載。會議主持人是香港無綫電的士聯誼會主席黃羽庭。

有一直關注的士和網約車的議員坦言，看不透此次罷載的操作，指運輸及物流局局長陳美寶等高官，年初八才晤的士業界，並釋出2個信息：（1）的士行業革新和規管網約平台，均刻不容緩；（2）「提升個人化點對點交通服務工作小組」，本月將與的士業界和網約車平台代表會面，聽取意見；政府今年內將訂定相關規管的立法建議。

年初八團拜 黃羽庭有份出席 獲邀2.19交意見

該議員續指，黃羽庭亦有出現團拜，不解為何有業界突然跑出來威脅。認為此舉對的士業界並無好處，因社會大眾對的士服務尚未改觀，業界形容是「生死存亡間」，但威脅罷載、交牌、暫停按揭供款，隨時變成「催命符」，討不到一點好處。

有知情者則透露，團拜當日，與黃羽庭有溝通，並邀請對方在2月19日向交通諮詢委員會轄下的「提升個人化點對點交通服務工作小組」提交意見。

▲ 陳美寶與的士業界新春團拜，黃羽庭（第二排中間）亦有出席。（運流局FB圖片）

運流局回覆本欄查詢時則呼籲的士業界保持冷靜理性，以市民利益為重，並積極參與下星期的會面，一同就如何提升個人化點對點服務出謀獻策。

打擊非法取酬載客 運流局：正持續檢視完善法律

在執法方面，局方稱，警務處一直採取針對性執法行動，以及對轉介和投訴個案展開調查和跟進等，以打擊非法出租或取酬載客活動。繼立法會於2023年12月22日通過修例，提高有關利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則後，政府正持續檢視進一步完善現有法例，令執法可更到位和有效，出發點始終是以保障乘客安全為依歸。

政府建議，當有足夠證據顯示相關車輛確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行，即使基於各種原因未能確認涉事司機的身份而未必能夠向該司機提控，法庭可視乎當時的具體情況命令將涉事車輛扣押並暫時取消車輛牌照。政府正研究修例方向，會適時向立法會提交修例建議。

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政府無備存涉網約車交通意外或投訴分項數字

的士業界前年年底亦曾組織500輛的士罷駛，後獲政府承諾加強打擊白牌車，行動取消。黃羽庭昨日則大斥政府說話「沒有誠信，不能再相信！」日前的聲明亦說得慘情，直斥政府有關部門不仁不義，又說有車主自殺身亡。

翻查資料，去年中，立法會議員吳傑莊曾提出書面質詢，關注過去三年，涉及的士及網約車的交通事故、意外、投訴和檢控宗數。當局就的士交通意外、投訴、執法情況，均有數據提供，但卻說無備存涉及網約汽車的交通意外或投訴分項數字。僅提到，過去三年，警務處就非法出租或取酬載客個案，所採取的執法行動次數約80次。

雖然當局擬今年內訂定立法建議，不過吳傑莊認為政府應盡快提出方案，因香港已落後其他地區。新方向立法會議員張欣宇亦促請政府加快規管研究進度，並搭建業界、平台與乘客的三方溝通平台，務實疏導矛盾。

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