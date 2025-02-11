第三間醫學院｜浸大：若申辦新醫學院建議獲政府接納　浸會醫院過渡期間將成教學醫院之一

▲ 浸會醫院。（資料圖片）

有意申辦第三間醫學院的浸大，表示與浸會醫院展開策略性合作，亦獲得香港浸信會聯會以及國際醫學教育家 Ronald M Harden支持成立新醫學院。如浸大申辦新醫學院的建議獲政府的籌備新醫學院工作組接納，浸會醫院將在過渡期間及後續作為主要的教學醫院之一。

浸大引述籌備新醫學院工作組指，成功申辦醫學院的大學，將可利用醫管局管理的公立醫院作爲臨床教學基地。是次與浸會醫院的策略性合作，能讓浸大擬成立的醫學院學生同時在公營和私營醫院環境中獲取臨床經驗。北部都會區綜合醫教研醫院預期於2034年落成啟用，在此之後浸大與浸會醫院的合作仍會繼續。

浸會醫院目前擁有超過680張病床和逾2,100名員工，具備廣泛的臨床資源和專業知識。這次合作將為醫學生提供寶貴的臨床培訓機會，創造一個將理論知識與醫療實踐相結合的學習環境。

此外，浸大與國世界知名的醫學教育家、相關領域的國際頂尖專家Ronald M Harden合作。Harden於1975年始創出客觀結構化臨床考試（OSCE），是全球所有醫學機構均使用的評估工具。他曾擔任歐洲醫學教育學會（AMEE）的秘書長，並曾長期擔任《Medical Teacher》期刊的總編輯。Harden將擔任浸大在醫學課程發展方面的首席顧問。

浸大校長衞炳江強調，和浸會醫院合作及取得浸聯會支持，對新醫學院的成功至關重要。擁有浸會醫院作為聯盟中的主要教學醫院之一，能讓醫學生獲得寶貴機會，同時在公營和私營醫療機構中獲取經驗。加上其他合作夥伴的豐富臨床資源、專業知識、頂尖設施、具規模的病人數目，以及對全人教育和服務的承諾，將能提供世界一流的醫學教育，不僅符合最高學術標準，還能為未來醫療專業人員灌輸道德和同理心等價值。浸大將於短期內宣布新醫學院的研究計劃。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】