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財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港總商會預計政府連續3年錄得巨額財赤，建議在經常性開支上檢討公務員編制。（香港總商會FB圖片）

新一份財政預算案月底發表，香港總商會主席陳瑞娟表示，預計政府連續3年錄得巨額財赤，建議政府在經常性開支上檢討公務員編制。

陳瑞娟指，上年度公務員薪酬支出為1560億元，佔整體支出26%，認為政府應考慮整合，將職能重複的合併，以提升政府的運作效益。她建議根據通脹調整公務員薪酬，但不贊成公務員減薪，認為會導致私人企業跟隨減薪，影響正在復原的經濟。

在開源方面，總商會建議政府開徵數碼服務稅，向非本地數碼服務供應商在特定範疇數碼活動徵收3至5%稅款，例如應用程式內的消費、遊戲下載、內容串流、社交平台及搜索引擎等。

總商會稅務委員會主席劉穎表示，亞太地區多國已實施相關稅項，向境外數碼服務供應商徵收數碼服務稅，香港引入相關稅款，若以最高5%計算，料可為香港庫房帶來14億元的稅收。

至於長者2元乘車優惠，總商會建議，可設使用次數上限，每名60至64歲的長者可享每年最多750程的乘車優惠。陳瑞娟認為，這已足夠覆蓋約每天來回各一程，至於65歲以上長者則維持現有優惠不變。

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