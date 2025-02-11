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心臟病｜23歲女參加婚禮熱舞疑心臟病發倒台身亡　雙胞胎弟同病喪命

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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印度一名女子參加表妹婚禮時跳舞助興，結果懷疑因為心臟病發而突然倒下死亡。

【印度／心臟病】印度一名23歲女子近日在參加表妹婚禮時上台跳舞，期間突然失去知覺倒下，送院後證實不治身亡。雖然她的死因仍有待釐清，但其雙胞胎弟弟多年前亦因心臟病發離世，故推測她也屬同一原因致死。

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據當地媒體報道，來自印度印多爾的Parinita Jain近日前往中央邦參加表妹的婚禮，並上台熱舞助興。從網上流傳的影片可見，她在台上面帶笑容跳舞，明顯陶醉與音樂和熱鬧歡樂的氣氛中。

Parinita倒下前可謂毫無先兆，前一刻仍在有力地揮舞雙臂，然而下一秒她的頭和雙臂突然向下低垂，隨後便以臉朝下的姿勢仆倒在台上，現場嘉賓大為驚慌。Parinita立即被送到醫院搶救，然而最終仍是回天乏術，在到達不久後便證實死亡。

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據報，Parinita來自有「小孟買」之稱的印多爾，而且是一名MBA（工商管理碩士）畢業生，原本前途無限，可惜突然猝逝。目前她的死因仍尚未釐清，但由於其雙胞胎弟弟在12歲時，亦是因為突然心臟停頓喪命，因此推測她可能患有家族性遺傳心臟病，導致她在婚禮上驟然離世。

報道指出，對於遺傳性心臟病患者而言，平日積極保護心臟健康極其重要，包括定期接受檢查、維持健康的生活方式，以及向專業人員諮詢個人化的治療或預防病發方法。Parinita在婚禮上忘情跳舞而喪命，亦正正凸顯了遺傳性心臟病的不可預知性及危險性。

更多相關報道：起死回生｜65歲男心臟病發亡　運送遺體發生1件事　恢復心跳奇蹟復活【附心肌梗塞7大症狀】

心臟病｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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