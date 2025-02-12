星二代｜章子怡攜女遊日賞雪賀46歲生日　1年半前跟汪峰離婚9歲女兒似足爸爸

▲ 章子怡狀態大勇與女兒赴日慶祝46歲生日。

【章子怡/汪峰/星二代】章子怡與內地歌手汪峰於2015年結婚，兩人婚後育有一對子女，至2023年10月章子怡突然宣布離婚，並表示會跟汪峰共同撫養子女；失婚後的章子怡依舊活得精彩，不時帶子女去遊玩，適逢2月9日是她的46歲生日，她便帶9歲女兒「醒醒」遊日賞雪慶祝，醒醒更愈大愈似爸爸呢！

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影后育兒｜章子怡汪峰被指女尊男卑 婚後誕下1子1女

國際影后章子怡與汪峰自拍拖以來，一直被認為是女尊男卑，加上汪峰跟章子怡在一起之前，已經歷兩段婚姻，並分別育有兩女，因此兩人戀情並不被外界看好。至2015年二人結婚，汪峰跟前妻葛薈婕所生的大女兒汪曼熙（小蘋果）也跟著父親和章子怡生活，章子怡把小蘋果視如己出，彼此相處得十分融洽，她也成為最強「繼母」，即使小蘋果生母葛薈婕不停炮轟她，但她依然做好本份。

後來章子怡再為汪峰誕下1子1女，組成5口之家，看起來樂也融融，可惜到了2023年，章子怡宣布跟汪峰結束8年婚姻，汪峰第3段婚姻也宣告失敗。公開離婚後章子怡火速現身公開活動，當時未見情緒受到影響，生活仍舊精彩。

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影后育兒｜章子怡46歲生日帶女兒遊日賞雪

日前是章子怡的46歲生日，她就帶同跟汪峰所生的9歲女兒醒醒到日本賞雪慶祝，她在微博分享與愛女的合照，並有感而發留言：「四十歲以後再到生日時分，燭光依舊溫暖，它照亮了我眼角的細紋，卻也映照出一顆愈發平和的心。它曾是我年歲的標尺，每一道光芒都記錄著歲月的記憶。而今，卻不再是我衡量生命的唯一。歲月如梭，我努力擁抱每一個黎明與黃昏，無論風雨矣晴朗。愛我所愛，無畏山海；愛我所愛，行我所行；愛我所愛，樂在當下」。

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影后育兒｜9歲女兒跟爸爸汪峰猶如餅印

相中的章子怡接近素顏上陣，但狀態大勇，皮膚緊緻笑容燦爛，與醒醒以一黑一白造型在雪地上打卡，又攬實醒醒盡顯母愛，而醒醒更愈大愈爸爸，尤其一雙眼睛和鼻子，跟爸爸十足餅印，不過眉宇間和笑容也有著媽媽影子，相信長大之後會是一個小美人。

此行雖未見章子怡分享5歲兒子的照片，不過早前她也被發現帶囝囝到遊樂場玩，當時兩母子排隊玩遊戲，囝囝抽獎抽到獎品，章子怡更一度興奮得擺動手臂，突顯童真一面。

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