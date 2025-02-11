藝術交流｜「香港校際合唱節」2025年客席合唱團音樂會　深圳高級中學百合合唱團來港獻藝交流

▲ 深圳高級中學百合合唱團對於能與香港校際合唱團團員交流，感到十分期待。

「香港校際合唱節」（HKICF）由慈善機構香港合唱新力量舉辦，是一個專門為香港中、小學合唱團而設的互動學習平台。HKICF 今年邀得「深圳高級中學百合合唱團」（百合合唱團）擔任本年度其中一隊客席合唱團，並於昨日舉行客席合唱團音樂會，並會訪問本地中學及於香港浸會大學音樂系指揮課程擔任示範合唱團。

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百合合唱團活躍於國內、海外的合唱舞台，憑藉其極具感染及衝擊力的聲音，在合唱界素有「深圳文化名片」及「中國合唱驕傲」等美譽。獲獎無數的百合合唱團藝術總監兼指揮胡漫雪女士前日率團員到港，並於昨日參與「香港校際合唱節」2025 年度客席合唱團音樂會。

首次帶百合合唱團來港參與專場音樂會的胡漫雪女士表示：「我們十分榮幸成為 HKICF 首個邀請的內地合唱團團隊，期望藉是次交流與香港學生有更直接及深入的互動。這次客席合唱團音樂會中，我們帶了不同具歷史意義及中國文化的歌目，更特意選了一首粵語歌《萬水千山總是情》，表達彼此在大灣區的地理位置雖近，但有著不同語言與文化底蘊，以互相切磋，在文化和歌唱技巧上交流。在春節假期間，團員為了鍛練粵語歌詞，更特地全員返校練習，希望為大家帶來最好的表演。」

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舉辦音樂會的香港校際合唱節藝術總監劉灝顯先生提及：「去年於紐西蘭觀賞世界合唱比賽，在芸芸的優秀隊伍中，來自國內的合唱團令我留下深刻印象，特別是他們都將傳統民族歌曲透過合唱發揮得淋漓盡致。我逐邀請國內出色的合唱團登上合唱節的舞台，為本地觀眾和學生獻技，促進互相交流、觀摩學習，而大灣區的學校合唱團亦得到與國際合唱專家交流的機會。」

「今年有兩間來自大灣區的學校獲邀參與合唱節旗艦活動『比賽暨大師班』及『大型學校合唱團大師班』，分別是深圳新哲文院及澳門培正中學（路環校部）。放眼 2026 年，HKICF 將於未來新一屆開放更多活動讓大灣區的學校參與，藉着互相交流推動合唱藝術的進步。」劉灝顯先生續指。

首到香港中學及大學觀摩及示範 百合團員感興奮

百合合唱團除了在專場音樂會獻藝，並於今日擔任香港浸會大學音樂系指揮課程示範合唱團及與迦密柏雨中學手鈴隊及學生們交流，以音樂拉近地域距離，共譜藝術灣區。胡漫雪女士透露：「除了參與音樂會，團員更首次進入香港院校觀課、示範及交流，團員們都感到十分興奮與期待，以互相親身感受香港學校的課堂。我們亦期望日後與香港有更多同類型的文化交流機會。」

兩地交流亦不限於音樂，百合合唱團與香港校際合唱團（HKISC）高中組團員展開「友伴計劃」，自去年 12 月，來自內地的團員與 HKISC 中學組團員成為筆友，透過書信往來，彼此認識。於百合合唱團訪港期間，HKISC 團員將擔任大使，交流兩地文化，更有機會共晉晚餐，建立起深厚友誼。

HKICF 透露，HKICF 已邀請第十三屆世界合唱比賽童聲組冠軍「廣州市越秀區少年宮小雲雀合唱團」擔任明年的客席合唱團，亦將於今年下半年開展對大灣區學校的宣傳，希望吸引更多優秀的灣區合唱團參與此一年一度的合唱盛事。所有來港參與合唱節的大灣區學校合唱團，將有機會於海洋公園公開演出及遊覽。

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