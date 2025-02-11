產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世

【瑪嘉烈醫院 / 產志賀毒素大腸桿菌 / 腫瘤科】瑪嘉烈醫院員工出現懷疑產志賀毒素大腸桿菌感染群組，共涉3名病人，同為該院腫瘤科醫生，其中一名患者已於上周五（7日）離世。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮、港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇及瑪嘉烈醫院院方今午（11日）交代事件。

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產志賀毒素大腸桿菌｜24小時內離世

歐家榮表示，中心於昨日接獲通報，3名病人同樣於瑪嘉烈醫院H座腫瘤科大樓6樓共事。他指，其中離世的醫生於本月4日發病、6日入院、7日隨即離世。另外兩名年青醫學院6日及10日出現徵狀，包括發燒、肚疼及腹瀉，其中一名醫生已經出院。

袁國勇指，離世醫生病況迅速轉差，隨即休克、進入ICU，並需插喉，24小時內離世，中心其後再追查後發現另外兩名醫生有腹瀉，一名病徵輕微醫生感染產志賀大腸桿菌，其餘兩名醫生未感染。

▲ 瑪嘉烈醫院3名腫瘤科醫生均懷疑感染產志賀毒素大腸桿菌，其中一人於上周死亡。（朱永倫攝）

產志賀毒素大腸桿菌｜不排除個案會增加

他指，產志賀毒素大腸桿菌罕致成人死亡，暫時未能排除離世醫生的病因，需要解剖進行分析。他表示，腫瘤科病房無需遷離，病人受醫護人員感染機會很低。

歐家榮表示發病可能是食物感染，但暫時未發現共同進食，歐家榮指，另一個原因則是環境傳播，已收集60多個環境樣本，全面消毒環境並加強員工腸胃徵狀監察，不排除個案會增加。

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