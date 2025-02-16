婆媳關係｜徐蒨駖與奶奶同住育兒方式大不同　「阿姨」零婆媳糾紛：首要學懂放手

▲ 阿姨徐蒨駖與奶奶相處融洽，完全沒有婆媳糾紛問題！

【口罩小姐/阿姨徐蒨駖/婆媳關係】由古至今，如何維繫婆媳關係都是一門高深學問，甚至被勸喻千萬不要跟奶奶同住，但「阿姨」徐蒨駖身兼藝人、化妝師與靚媽三職，平日工作忙碌，照顧女兒的重任就交給奶奶，而且住在同一屋簷下，是少數沒有糾紛的婆媳，不過阿姨坦承兩代育兒方法大不同，但自己要學識放手，跟奶奶有商有量，也許這就是兩人的和平相處之道。

▲ （越玲瓏攝）

多職媽媽徐蒨駖｜資深化妝師徐蒨駖選美入行

現年38歲的阿姨於2021年參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》獲得亞軍而入行，她本身是一名資深化妝師，由於身兼數職，因此將女兒Amelia交給奶奶照顧，轉眼Amelia已經6歲，去年升讀小一。

阿姨大讚奶奶照顧小朋友經驗豐富，並懂得維持家庭和睦，她說：「奶奶很明白一樣東西，有時候跟小朋友硬碰硬，真的大家沒有好處，正所謂我又嘈你又嘈，全屋也嘈，她就有一句說話：『家和萬事興，家衰就口不停』。這也是她的金句，所以她常常用和睦方法解決事件。」又賣口乖指透過奶奶照顧小朋友的過程，自己也學到東西。

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多職媽媽徐蒨駖｜阿姨坦承婆媳育兒方法不同

談及長輩很多時候會寵壞孫仔孫女，問到奶奶可有縱容Amelia？阿姨笑說：「就要看標準線看誰那一條。」她坦承現代人湊小朋友和上一輩湊小朋友的方法很不同：「舊時一輩人覺得湊得妥妥當當，聽教聽話就可以，現代家長就似要追KPI（關鍵績效指標）這樣，小朋友要有獨立能力、自立能力、什麼什麼能力，有個清單這樣，要培訓她這樣，但奶奶不是這一種。」

她再補充一句：「我交給奶奶照顧的話，我都會很認同她的方法。」並自知要懂得放手：「放手，放開所有，哈哈。」她直言跟跟奶奶相處，就像奶奶湊孫一樣，大家都要順氣，很多東西要有商有量。

▲ 阿姨與奶奶零婆媳糾紛（陳慧安攝）

多職媽媽徐蒨駖｜照顧女兒心理層面

由於女兒性格帶點內向，有時難免會遇到一些困難，作為媽媽的阿姨，當然會竭盡所力幫助女兒，她還分享一個自覺神奇的經歷：「我會覺得是不是親子間一個聯繫呢？就是當時女兒還是幼稚園，我記得是K3，本身幼稚園接她放學，她見到我會不停講今天誰怎樣，那個又怎樣，老師又怎樣，不停講，但有一個時期整個星期都聽不到她的評價，我就問她，Amelia你最近在學校有跟誰玩？」

▲ 阿姨一家三口（IG圖片）

Amelia並沒有回答媽媽的問題，更突然情緒大爆發：「那一刻她情緒到爆喊，她一直哭到啜泣，原來我真的感覺到，不知道為什麼，有時小朋友相處，一時跟你玩一時跟他玩，恰巧那時期沒有小朋友跟她玩，又給我講中，其實她真的有感覺不好，那個時刻原來我有感受到。」阿姨又指出，奶奶照顧孫女的起居飲食照顧得很好，但在照顧心理層面方面，自己會做得好一些。

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多職媽媽徐蒨駖｜為女兒報英文話劇班建立自信

阿姨自言曾是一個很沒自信兼內向的人，因為很怕別人評論她的說話，有時候女兒也有這些徵狀，她說：「我覺得自己在過程中幫了她很多，例如她現在參加了一個英文話劇班，其實都很需要建立她的自信，例如我會給她看媽咪在台上，我不理會別人怎樣看我，總之你做到最好，就已經是一個很好的回憶，因為你盡了全力就可以。」

最後問到阿姨對女兒有什麼期望？她希望女兒成為一個負責任和善良的人，並覺得人生是計劃不來：「生死有命，富貴由天，是真的，你想想自己讀書的時候，都預計不到我將來會做這一份工作，有這個老公，有一些經歷。」因此盡力去做自己想做的事，要堅持和享受每一個時刻，也要學懂釋放壓力。

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