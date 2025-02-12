長壽秘訣｜全球最長壽女藥劑師　102歲仍親自上陣工作公開6大養生秘訣

▲ 日本一名年屆102歲的女藥劑師至今仍親身上陣工作，並向大眾分享6大養生秘訣。

【藥劑師/健力士世界紀錄/長壽秘訣】隨著年紀變老，不少長者都會逐漸行動不便、失去自理能力，但日本就有一位女藥劑師，雖年屆102歲但仍能親身上陣工作，並分享6大養生秘訣，當中包括早上必做一件事保健康。

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全球最長壽女藥劑師｜兩度獲健力士世界紀錄認可

現年102歲的幡本圭左（はたもと けさ）於1922年9月18日在長野縣出生，1942年畢業於東京藥科大學，曾在實驗室工作，結婚後一度放棄事業。不過之後因為丈夫成為朋友借貸的擔保人，需要替對方償還債務，於是她在1952年開設藥房，幫補家計。雖已年逾100歲，但幡本圭左的精力仍十分充沛，一個星期工作6天，並分別於2022年及2024年兩度被健力士世界紀錄（Guinness World Record）認定為全球最年長的女藥劑師，且她仍親自負責管理庫存、訂貨及送貨的工作。

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全球最長壽女藥劑師｜6大養生秘訣

據日媒《介護ポストセブン》報道，幡本圭左曾分享以下6大養生秘訣。

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1. 保持充足睡眠

幡本圭左每天早上7點起床，晚上11點半睡覺，保持每天睡7.5小時的習慣。她認為，睡眠不足會影響健康，且腦細胞需要充足的睡眠來保持正常運作，並表示若只睡6個小時便會頭痛；因此她有時候會躺在梳化上午睡30分鐘，但實質上只睡15至20分鐘，已經有助恢復體力。

2. 早上運動10分鐘

幡本圭左表示，自己每天早上都會用10分鐘時間在床上做一些簡單的運動，鍛鍊身體。這些運動包括：

平躺在床上，踢腿10次，然後身體伸直，將雙腿微微抬起並交替交叉雙腿，重複10次

用雙腳模仿踩單車的動作。

最後將背部靠在床上，右臂盡量向左伸展，伸展背部，然後後換邊，左臂向右側伸展。

她表示，相比還沒開始做這些運動的時候，自己如今的身體狀況完全不同。

3. 多吃乳酪和水果，攝取蛋白質

幡本圭左透露，自己早餐通常會吃麵包或沙律，且最喜歡在沙律內加入紅蘿蔔、椰菜、青瓜、自製蒸豆和半個烚蛋。

另外，她也會多吃含有蛋白質的食物，例如肉和魚類，她亦會自製乳酪，在裡面加入浸過白蘭地的提子乾，之後再添加一小匙白蘭地。而在水果方面，她平日會吃蘋果、橙或半條香蕉。

除了上述食物外，幡本圭左一家平日也會烹調加入了蒟蒻、南瓜、番薯、紅蘿蔔、竹輪和牛蒡等食材的味增湯飲用，她笑言，自家製的味增湯就像小菜一樣。

4. 堅持每日吃正餐

幡本圭左表示自己一定要吃正餐，多年來一直堅持每天吃一日三餐，以維持身體健康。女兒會為她準備飯菜，讓她能夠享受美味的食物。

5. 喜歡吃零食

幡本圭左會在每天下午5時左右吃糖或米餅當零食，並表示自己的牙齒比同齡人堅固，上排全是自己的牙齒，下排則有一隻小假牙，但最近不慎將下排的一隻小牙嗑掉了。雖然愛吃零食，但她平日不會喝酒，即使聚會或有事慶祝也只會喝大約半杯啤酒，且幾乎不吃任何冰凍的食物，當中包括很多人喜歡的雪糕。

6. 做自己喜歡的工作

工作能使人長壽？幡本圭左在接受媒體採訪時直言，藥劑師的工作就是她活著的意義。從事藥劑師70餘年，她認為這份工作是上天的恩賜，也是她的使命。每次聽到顧客表示身體好轉或康復，向她表達謝意時，她都會感到無比快樂，並表示希望在失去能力前可以持續工作。

資料來源：健力士世界紀錄、《介護ポストセブン》

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