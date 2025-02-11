政府財赤｜朱國強：學校津貼重疊有空間整合　教聯籲小心考慮公僕凍薪免影響學界

▲ 黃錦良提醒政府，應慎重考慮公務員凍薪。（蔡健行攝）

政府面對財赤下，表明教育和醫療是節流方向之一，教育界立法會議員朱國強表示，相信部分學校津貼有節約空間。教育工作者聯會主席黃錦良就表示，當局考慮公務員凍薪時，亦要考慮對教師團隊的影響。

教聯會副會長、立法會教育界議員朱國強今（11日）出席教聯會茶聚時表示，教育局向幼稚園提供的部分津貼出現重疊，例如搬遷和家具津貼，相信部分津貼有空間整合，從而為政府節流。不過，同場的教聯會副主席林翠玲認為，政府為幼稚園業界提供的資源「cut無可cut」，現時幼稚園業界面對出生率下跌，營運已出現困難。

朱國強又指，按照政府目前擬定預算案的方向估計，政府每年為中小學及幼稚園學生提供的2500元津貼亦有機會調整。翻查上述津貼已經由2020/21學年起恆常化至今。

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黃錦良則表示，理解目前政府財赤需要節流，對於坊間熱議調整公務員薪酬，他提醒，教師薪酬與公務員薪酬掛勾，政府要慎重考慮是否凍薪，更加不應該減薪，否則除了影響教育界士氣，亦會連帶影響經濟發展。他又強調，教育是一種投資，期望政府勿削減中小學教育開支，又坦言不期望政府會再投入新資源，學界需要再思考如何更能善用現有資源。

教聯會會長、嶺南大學協理副校長劉智鵬則表示，現時預算案對大學資助的減幅仍然未明，而削減資助後，即使他日財政情況好轉，亦難以確保資助會回升，認為學界要思考，讓工商界等的非政府資源支援大學運作，亦可研究與內地有關當局磋商，讓內地的研究經費亦可在香港使用。

另外，教聯會今年踏入50周年，黃錦良表示，目前教聯會會員人數達63800人，未來會出版刊物，記錄過去50年教聯會的發展。他又表示，教聯會營運的愛國教育支援中心，至今已服務330多間學校，約3萬人次，去年開幕的航天科普教育基地亦已服務五千多人次。

記者：蔡健行

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