百佳優惠｜百佳超市免費派日本蛋糕禮盒 2步即換北海道芝士蛋糕/牛乳忌廉蛋糕【附換領詳情】
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 59 分鐘前
最後更新： 56 分鐘前
【百佳優惠/超市優惠】新年新開始，不少商家都推出新年優惠及福利益街坊。百佳超級市場亦有一個「寵粉計劃」，只要簡單完成兩個步驟，便可以免費獲得一盒北海道芝士蛋糕或北海道牛乳忌廉蛋糕禮盒，數量有限，立即睇以下換領詳情！
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百住免費禮盒｜1200份免費北海道蛋糕禮盒
百佳超市周一（10日）於社交平台小紅書宣佈，由即日起至2月19日止，完成以下兩步，便可於指定的百佳超市隨機獲贈蛋糕禮盒一份，限量送贈1200份，送完即止，而蛋糕禮盒的有效日期為2025年2月25日。
百住免費禮盒｜2步驟便可換領
1. 追蹤 @香港百佳超市 PARKnSHOP HK
2. 到指定百佳超市出示已追蹤的小紅書頁面及粉絲專屬的福利券
百住免費禮盒｜指定百佳超市換領
按圖立即睇指定百佳超市地址：
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