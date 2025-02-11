  • 19°C
香港時間：2025211日 (二) 19:12

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百佳優惠｜百佳超市免費派日本蛋糕禮盒　2步即換北海道芝士蛋糕/牛乳忌廉蛋糕【附換領詳情】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

百佳超市免費派日本蛋糕禮盒，2步即換北海道芝士蛋糕或牛乳忌廉蛋糕。

【百佳優惠/超市優惠】新年新開始，不少商家都推出新年優惠及福利益街坊。百佳超級市場亦有一個「寵粉計劃」，只要簡單完成兩個步驟，便可以免費獲得一盒北海道芝士蛋糕或北海道牛乳忌廉蛋糕禮盒，數量有限，立即睇以下換領詳情！

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

百住免費禮盒｜1200份免費北海道蛋糕禮盒

百佳超市周一（10日）於社交平台小紅書宣佈，由即日起至2月19日止，完成以下兩步，便可於指定的百佳超市隨機獲贈蛋糕禮盒一份，限量送贈1200份，送完即止，而蛋糕禮盒的有效日期為2025年2月25日。

百佳超級市場有一個「寵粉計劃」，只要簡單完成三個步驟，便可以免費獲得一盒北海道芝士蛋糕或北海道牛乳忌廉蛋糕禮盒。（取圖自AS Watson Group 及小紅書）

百住免費禮盒｜2步驟便可換領

1. 追蹤 ﻿﻿@香港百佳超市 PARKnSHOP HK﻿﻿
2. 到指定百佳超市出示已追蹤的小紅書頁面及粉絲專屬的福利券

百住免費禮盒｜指定百佳超市換領

按圖立即睇指定百佳超市地址：

點擊圖片放大
+5
+4

更多【靚媽精明眼】著數優惠情報：

靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64

麥當勞優惠｜麥當勞再推$20自選下午茶餐　$1大可樂回歸＋指定套餐減$5

大快活優惠｜大快活派$100大利是現金券　早午茶晚市/手機落單每餐最多減$12

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
今日 10:51
靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
大快活優惠｜大快活派$100大利是現金券　早午茶晚市/手機落單每餐最多減$12
今日 13:14
大快活優惠｜大快活派$100大利是現金券　早午茶晚市/手機落單每餐最多減$12
結業潮｜銅鑼灣INNISFREE開業12年結業　全店貨品低至半價優惠
今日 12:53
結業潮｜銅鑼灣INNISFREE開業12年結業　全店貨品低至半價優惠

你可能感興趣

靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
今日 10:51
靚媽精明眼｜百佳買茶類或咖啡滿$60 激送贈品18包維他奶總值$64
大快活優惠｜大快活派$100大利是現金券　早午茶晚市/手機落單每餐最多減$12
今日 13:14
大快活優惠｜大快活派$100大利是現金券　早午茶晚市/手機落單每餐最多減$12
結業潮｜銅鑼灣INNISFREE開業12年結業　全店貨品低至半價優惠
今日 12:53
結業潮｜銅鑼灣INNISFREE開業12年結業　全店貨品低至半價優惠
著數優惠 美食 餐廳情報 網購平台 網絡熱話 商場活動 網上購物 食用安全 百佳 超市

最高瀏覽

胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】
急症室最長等候時間（02月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月11日 時間16:05）
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫院3醫生疑染大腸桿菌　一人入院急轉直下24小時內離世
拜月老攻略2025｜3個日子拜月老最靈驗附流程+4大禁忌　忌帶1物參拜否則求乜都散
拜月老攻略2025｜3個日子拜月老最靈驗附流程+4大禁忌　忌帶1物參拜否則求乜都散