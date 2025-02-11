  • 19°C
香港時間：2025211日 (二) 17:22

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

電車加價｜擬申請成人加3毫至3.3元　小童加至1.6元長者1.5元

社會

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

電車申請加價（資料圖片）

電車事隔三年再次申請加價，公司提出成人票價加3毫至3.3元，小童加1毫至1.6元，長者則加兩毫至1.5元。

立法會交通事務委員會2月21日會議，將會討論電車加價申請。這是繼2021年年底提出申請，並在2022年7月生效後，再一次提出加價。

今次提出的加價，成人加3毫加幅為10%，小童加1毫加幅為6.7%，長者加兩毫加幅為15.4%。

電車申請加價（資料圖片）

用於翻新車隊及拓展非票務收入

電車公司表示，近年公司加大投資，大幅調整前線車長以及技術人員的薪酬水平，同時分階段更新電車車隊、路軌及車載系統等基礎設施。

公司說，現時乘客量尚未完全恢復至疫情前水平，仍較2018年低逾15%，但票務收入仍是電車的主要收入來源之一，與商業合作項目帶來的非票務收入相若。面對營運成本攀升、必要的保養項目以及車隊翻新，是次票價調整將主要用於配合保育標準的車隊翻新工程，並拓展非票務收入項目，以確保電車服務能持續營運和發展。

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

電車 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
2025預言｜大S去世前蘇民峰曾預言日本有危機　東北這3地多災難仲有呢度係病位！
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　近況曝光樂觀抗癌電療　憂終生用便袋拒切肛門【附腸癌7大症狀】
急症室最長等候時間（02月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月11日 時間12:05）
凍齡女星｜43歲唐寧近照曝光徹底搣甩童顏 操肌變筋肉人震驚網民
凍齡女星｜43歲唐寧近照曝光徹底搣甩童顏 操肌變筋肉人震驚網民