電車加價｜擬申請成人加3毫至3.3元　小童加至1.6元長者1.5元

▲ 電車申請加價（資料圖片）

電車事隔三年再次申請加價，公司提出成人票價加3毫至3.3元，小童加1毫至1.6元，長者則加兩毫至1.5元。

立法會交通事務委員會2月21日會議，將會討論電車加價申請。這是繼2021年年底提出申請，並在2022年7月生效後，再一次提出加價。

今次提出的加價，成人加3毫加幅為10%，小童加1毫加幅為6.7%，長者加兩毫加幅為15.4%。

▲ 電車申請加價（資料圖片）

用於翻新車隊及拓展非票務收入

電車公司表示，近年公司加大投資，大幅調整前線車長以及技術人員的薪酬水平，同時分階段更新電車車隊、路軌及車載系統等基礎設施。

公司說，現時乘客量尚未完全恢復至疫情前水平，仍較2018年低逾15%，但票務收入仍是電車的主要收入來源之一，與商業合作項目帶來的非票務收入相若。面對營運成本攀升、必要的保養項目以及車隊翻新，是次票價調整將主要用於配合保育標準的車隊翻新工程，並拓展非票務收入項目，以確保電車服務能持續營運和發展。

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