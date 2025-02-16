存錢機｜存錢機「緊咬」千元紙鈔　「金牛」慘遭分屍網民憂造成損失

▲ 存錢機「緊咬」千元紙鈔，「金牛」慘遭分屍網民憂造成損失，金管局咁講。

食錢機原來真係會食錢？近日，有網民在Facebook「大埔 TAI PO」群組上傳圖片，指其使用存錢機時，1張1,000元紙鈔遭「分屍」，網民見到一分為二的紙鈔憂心損失將無法挽回；金管局這樣回應……

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存錢機｜疑操作不當千元紙鈔一分為二

存錢機通常是橫向將紙鈔放入存錢處，據圖片可見，鈔票被「分屍」的裂痕為縱向，疑是樓主未將其打橫放入，存錢處便將閘口緊閉，紙鈔被一分為二，部分紙鈔仍被「夾緊」在存錢口；樓主無奈表示「真搞笑」。

▲ 疑因操作不當，千元紙鈔慘遭存錢機一分為二。（取自Facebook「大埔 TAI PO」群組）

存錢機｜網民憂心樓主損失￥1,000

此事引起網民熱議，有人震驚於存錢機竟將紙鈔一分為二，「又會咁！」、「夾斷咗？」、「食錢機原來真係會食錢」；不少人憂心被損毀的千元紙鈔是否有機會補救，紛紛留言詢問，「你影住有證據點可以唔回返俾你啊」、「唔可以去銀行換返？」、「可以換」，不過亦有人認為無法更換，答案不一。

存錢機｜金管局回應可於銀行更換

有網民分享官方說法，即香港金融管理局對於「紙幣爛咗點算好」的解釋：

有讀者寫信嚟，話屋企小朋友唔小心將十蚊紙幣對半撕爛咗，問可以點做？佢可以拎返去發鈔銀行換。銀行會按既定嘅準則嚟驗證真偽同損毀程度，例如會驗下張銀紙係咪真鈔、睇下防偽特徵仲係咪完整、損毀面積有及嚴重等。一般嚟講，如果無以上呢啲問題，銀行都會換返錢畀市民嘅。

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