  • 19°C
香港時間：2025216日 (日) 00:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金像獎2025 方力申 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

存錢機｜存錢機「緊咬」千元紙鈔　「金牛」慘遭分屍網民憂造成損失

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 金像獎2025 方力申 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

存錢機「緊咬」千元紙鈔，「金牛」慘遭分屍網民憂造成損失，金管局咁講。

食錢機原來真係會食錢？近日，有網民在Facebook「大埔 TAI PO」群組上傳圖片，指其使用存錢機時，1張1,000元紙鈔遭「分屍」，網民見到一分為二的紙鈔憂心損失將無法挽回；金管局這樣回應……

東張西望丨苦主慘遇存鈔機「食錢」　表示要報警後獲銀行火速跟進

存錢機｜疑操作不當千元紙鈔一分為二

存錢機通常是橫向將紙鈔放入存錢處，據圖片可見，鈔票被「分屍」的裂痕為縱向，疑是樓主未將其打橫放入，存錢處便將閘口緊閉，紙鈔被一分為二，部分紙鈔仍被「夾緊」在存錢口；樓主無奈表示「真搞笑」。

疑因操作不當，千元紙鈔慘遭存錢機一分為二。（取自Facebook「大埔 TAI PO」群組）

存錢機｜網民憂心樓主損失￥1,000

此事引起網民熱議，有人震驚於存錢機竟將紙鈔一分為二，「又會咁！」、「夾斷咗？」、「食錢機原來真係會食錢」；不少人憂心被損毀的千元紙鈔是否有機會補救，紛紛留言詢問，「你影住有證據點可以唔回返俾你啊」、「唔可以去銀行換返？」、「可以換」，不過亦有人認為無法更換，答案不一。

存錢機｜金管局回應可於銀行更換

有網民分享官方說法，即香港金融管理局對於「紙幣爛咗點算好」的解釋：

有讀者寫信嚟，話屋企小朋友唔小心將十蚊紙幣對半撕爛咗，問可以點做？佢可以拎返去發鈔銀行換。銀行會按既定嘅準則嚟驗證真偽同損毀程度，例如會驗下張銀紙係咪真鈔、睇下防偽特徵仲係咪完整、損毀面積有及嚴重等。一般嚟講，如果無以上呢啲問題，銀行都會換返錢畀市民嘅。

櫃員機罵戰｜大媽佔用提款機時間耐　大叔久等後爆發罵戰

東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？

東張西望｜櫃員機入10萬變9萬惹網民質疑　苦主激動回應：你當我係幫自己

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：她說分手要夠快

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

櫃員機罵戰｜大媽佔用提款機時間耐　大叔久等後爆發罵戰
17:28 2024/10/21
櫃員機罵戰｜大媽佔用提款機時間耐　大叔久等後爆發罵戰
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
09:56 2024/08/15
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
東張西望｜櫃員機入10萬變9萬惹網民質疑　苦主激動回應：你當我係幫自己
11:31 2024/08/27
東張西望｜櫃員機入10萬變9萬惹網民質疑　苦主激動回應：你當我係幫自己
東張西望丨苦主慘遇存鈔機「食錢」　表示要報警後獲銀行火速跟進
11:01 2024/08/28
東張西望丨苦主慘遇存鈔機「食錢」　表示要報警後獲銀行火速跟進

你可能感興趣

櫃員機罵戰｜大媽佔用提款機時間耐　大叔久等後爆發罵戰
17:28 2024/10/21
櫃員機罵戰｜大媽佔用提款機時間耐　大叔久等後爆發罵戰
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
09:56 2024/08/15
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
東張西望｜櫃員機入10萬變9萬惹網民質疑　苦主激動回應：你當我係幫自己
11:31 2024/08/27
東張西望｜櫃員機入10萬變9萬惹網民質疑　苦主激動回應：你當我係幫自己
香港金融管理局 現金牛 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

徐熙媛大S去世｜具俊曄暴瘦出席大S告別式　小S首發文32字訴心聲：我親愛的姊姊
徐熙媛大S去世｜具俊曄暴瘦出席大S告別式　小S首發文32字訴心聲：我親愛的姊姊
網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機　更改1設定免被盜用個人資料信用卡
網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機　更改1設定免被盜用個人資料信用卡
急症室最長等候時間（02月16日 時間00:05）
急症室最長等候時間（02月16日 時間00:05）
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】
財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】