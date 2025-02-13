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工作招聘｜移民公司請人指定8種「MBTI」　拒請呢類人格網民嘲：係咪歧視？

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 30 分鐘前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

移民公司請人指定8種「MBTI」，呢類人格拒請網民「係咪歧視！」

【Executive Mommy/工作招聘/求職見工/MBTI】近年掀起一鼓MBTI人格測試熱潮，以了解自己，但想不到有公司利用MBTI招聘職員！近日Mommy發現有一間公司的招聘廣告，將MBTI其中的8種人格列作職位要求，並直呼「第一次見」！

工作招聘｜公司請人要求指定MBTI人格

該網民於Threads分享一則移民公司招聘廣告的圖片，圖中可見，該職位為「移民律師助理」，職位要求需具備良好的中英普書寫及口語能力，性格需要細心、有條理、責任感強等平常可見的要求。

不過其中一項令樓主大為震驚，那便是偏好求職者是「MBTI」中的其中8種人格：INTJ（建築師）、ENTJ（指揮官）、INFJ（提倡者）、ENFJ（主人公）、ISTJ（物流師）、ISFJ（守衛者）、ESTJ（總經理）、ESFJ（執政官）。對於並不常見的職位要求，樓主直呼：

第一次見jobs requirement有指定MBTI！

有網民發現一間公司的招聘廣告，將MBTI其中的8種人格列作職位要求。（official_rk2022@Threads圖片）

同場加映：1套公式應對面試難題

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工作招聘｜招聘只要「J人」 惹網民笑言：歧視P人

帖文引來大班網民留言，有人留意到招聘中只需要「J人」（偏有組織性的人），卻沒有「P人」（較內向），笑言該公司「歧視P人」、「佢只要J人」、「唔怪得INFP搵得少，因為工作機會少」、「再指名啲應該只要TJ系，返工連情緒都不能有」、「INFP要離開地球」、「究竟間公司有幾憎P」。

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