謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒啟德個唱飛炒賣至$17萬　拉姑都嗌晒救命霍汶希呼籲大家理性

▲ 《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》一票難求。

【謝霆鋒 / 謝霆鋒演唱會 / 啟德主場館】相隔廿五年，謝霆鋒宣布今年4月於啟德主場館舉行兩場《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，更是亞洲首位登上場館開show的歌手。開show消息一出，全城即現撲飛熱，上月的信用卡優先訂購，門票隨即被秒殺，一票難求。

由於全城瘋搶，近日疑似「黃牛」於網上放飛，門票被炒至17萬多元一張，認真誇張！雖然霆鋒開show，但就連阿媽狄波拉都大呻冇飛，楊博士透露：「阿拉姑都嗌晒救命呀！」

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謝霆鋒演唱會︱霍汶希呼籲勿買黃牛

問到英皇集團主席楊受成現在是否唔夠膽聽電話，驚人打去求飛，直言：「聽（電話）！點會唔聽！我話你哋登記先，到時如果有我就俾你。」再問會否加場？楊博士發揮幽默本色，稱：「你知佢好有性格㗎，冇人可以叫到佢㗎，佢而家諗緊。」

對門票被炒高至6位數字，日前跟楊受成、四哥謝賢、拉姑及霆鋒團拜的英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani），便勸大家要理性購票，稱：「大家咁支持霆鋒當然開心，但希望大家理性啲，唔好咁炒貴啲飛，同埋唔好幫襯黃牛。」

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