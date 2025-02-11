學生會｜嶺大學生會須簽署承諾書　劉智鵬：期望學生組織行為合情合理合法

▲ 嶺南大學要求學生會簽署承諾書。（資料圖片）

嶺南大學近日要求新當選、將於下月上任的嶺大學生會內閣簽署「承諾書」。協理副校長劉智鵬今（11）表示，承諾書只是要求學生會日後工作要合情、合法、合理，強調承諾書內容是對學生會合理的期望。

嶺大要求學生會簽署「嶺南大學學生會承諾書」，內容包括要「擁護嶺大核心價值」、成為其他學生的榜樣、「擁護學生社團功能及價值」，以及遵守校規等，否則會被處分，例如被暫停使用嶺大設施的權利、被大學撤回對學生社團的認可和支援等。

校方原要求學生會在上周一（3日）或之前簽妥，其後將限期延前昨日（10日），嶺大學生會署理會長賴卓賢今稱，日前已致函要求校方釐清承諾書內容，至今尚未收到回覆。

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嶺大協理副校長劉智鵬今日出席活動時形容，承諾書內容只是「好general的要求」。他表示，校方期望學生會作為學生組織，能有「正向思維」和舉辦有益學生身心的活動，「總之就是不要做不應該做的事」，只是要求學生「做好自己、行為良好」。

劉智鵬強調，承諾書只是要求學生參與學生組織時，行為要合情、合理、合法，強調承諾書內容是「好合理的期望」，又形容今次的承諾書只是一種提醒（serve as a reminder）。

記者：蔡健行

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