新餐廳情報｜「狸小路」一人涮涮鍋店最低$158起　時令海膽炮製海膽湯底日限80份

▲ 食客只需以$158 起的親民價錢，就能品嚐到品質上乘「北海道和牛」及「 北海道米豚」套餐，配以一系列招牌北海道風味的濃郁高湯鍋底或壽喜燒鍋。

於銅鑼灣希雲街 20 號隆重開幕的「狸小路」是一家「性價比超高」的一人鍋涮涮鍋及壽喜燒專門店，主打「高質北海道十勝產黑毛和牛」及「北海道米豚」，並提供 5 款每日新鮮製作的地道北海道高湯鍋底。食客只需以$158 起的親民價錢，就能品嚐到品質上乘「北海道和牛」及「 北海道米豚」套餐，配以一系列招牌北海道風味的濃郁高湯鍋底或壽喜燒鍋。

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而絕對值得推介就一定是北海道海膽高湯涮涮鍋，每日限量80份。「狸小路」嚴格挑選來自北海道利尻島、羅臼和奧尻的 3 款北海道時令海膽，再混合用了北海道利尻昆布、日高昆布及北海道「秋鮭」柴魚片製作而成的「一番出汁」高湯，每日在店內新鮮烹調，炮製出北海道海膽高湯。

餐廳靈魂: 每日烹調「一番出汁」新鮮湯膽

「狸小路」的 6 款招牌湯底，都會用上餐廳每日新鮮烹調的「一番出汁」來作湯膽。「狸小路」從北海道挑選高等級的利尻昆布、日高昆布，以及利用北海道獨有的秋鮭魚製作而成的特別柴魚片，每日在店內新鮮烹調「狸小路」的招牌靈魂高湯，並且只會利用由昆布及柴魚片第一次萃取出來的「頭湯」來作湯底(一番出汁/一番だし)，務求製作出帶出海藻的天然鮮味。

每位食客可以選擇涮涮鍋或壽喜燒來品嚐餐廳的招牌北海道十勝黑毛和牛或北海道米豚。餐廳會建議享用涮涮鍋套餐的客人可以首先直接品嚐高質湯底，然後再開始烹調肉類，完成後再品嚐蔬菜。

而選擇壽喜燒套餐的客人就可以依照餐廳提供的指示，先在壽喜燒鍋將牛脂加熱，然後再放入洋蔥和蔥段，接着再放入「狸小路」自家製壽喜燒汁。此外，客人亦可按自己喜好追加拉麵、七星米飯、日本蛋、蔬菜拼盤以及北海道十勝產黑毛和牛及北海道米豚。

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