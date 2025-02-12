沐浴露推薦2025︱《LDK》19款平價沐浴露排名　5款A級泡沫綿密溫和抗敏 強力除汗臭兼保濕

▲ 《LDK》19款平價沐浴露排名 5款A級泡沫綿密溫和抗敏 强力除汗臭兼保濕

【沐浴露／泡沫沐浴乳／平價推薦／除臭／抗敏】便宜又好用沐浴露推薦名單！日本家品雜誌《LDK》針對19款平價泡沫型和液體型沐浴露，進行2025年最新推薦排名，有5款獲得A級評價，當中最便宜的不到￥500日圓（約港幣$25）就能入手！

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沐浴露選購重點

《LDK》指出，市面上的沐浴露通常有分泡沫型和液體形式，區別是泡沫沐浴露優點使用泵式，不必太花力氣就能取得綿密泡沫，但有部分產品泡沫有機會消失得很快。至於液體沐浴露，通常需要自行使用工具或花時間搓起泡，但若使用起泡網之類工具，就能享受超豐盈泡沫。

至於在選擇沐浴露時，《LDK》提醒要留意3大要點：

１. 成分

身體肌膚與臉部同樣會受到乾燥和紫外線侵襲，容易出現皮膚乾燥、敏感、痘痘、甚至異味困擾，因此，選擇沐浴露時首要考慮產品成分是否適合自己。檢查沐浴露包裝上的成分表，例如清潔成分、保濕成分和活性成分。

乾性皮膚必備保濕成分：神經酰胺

皮膚乾燥者需要使用高保濕成分的沐浴露。含有神經酰胺的產品，成分不容易被洗掉，滲透皮膚有助減少乾燥和脫皮情況。至於其他保濕成分例如透明質酸、植物萃取物和維他命，《LDK》提醒，這些成分不會產生任何保濕效果：

這些成分不僅會被洗掉，而且通常一開始就只存在少量。尤其是維他命，通常是為了抗氧化特性，而非為了美容護膚而添加。

敏感肌必備清潔成分：氨基酸

沐浴露常見兩種清潔成分「皂基」和「氨基酸」。含皂基成分的沐浴露雖然容易產生泡沫，且清潔力強，洗完感覺清爽；但同時也因强大的清潔力讓敏感性肌膚的人可能會出現搔癢或刺激等皮膚問題。因此，建議敏感皮膚的人考慮使用兒童/全家可用的溫和型產品，推薦選擇含有溫和的氨基酸類清潔成分（表面活性劑）低刺激性產品。

體臭異味：選藥用產品

如果有汗臭、體臭等異味困擾，《LDK》建議，選擇具有抗菌消臭功效的藥用沐浴產品。

背部痤瘡：選擇有抗菌成分沐浴露

背部產生痤瘡的原因之一是護髮素和其他產品在皮膚上過度殘留，堵塞毛孔。建議可以使用含有抗炎和抗菌成分的藥物產品（準藥品），例如含抗炎抗菌有效成分「甘草酸二鉀」和「異丙基甲基苯酚」。

2. 香氣

沐浴露香味也是必要的考慮因素之一。常見有包括薰衣草和玫瑰等優雅花香類型；另外佛手柑、檸檬、橙子和葡萄柚等清新柑橘香氣，以及乾淨的肥皂香，都深受不少人歡迎。近年甚至有品牌在沐浴露中加入奢華香氛氣息，讓沐浴時間成為絕佳的放鬆時光。

儘管大多數沐浴露都香氣迷人，但也有人不喜歡人造香味；這時就務必要選擇無香味的類型。

3. 成本

如果是全家多人使用，沐浴露最好選擇泵式，會更方便和經濟實用。也可以選擇日後能使用補充裝的產品，更具成本效益。

4大評測項目

《LDK》經藥妝店購買了14款價格低於￥1,500日圓（約港幣$77）的平價泡沫型及液體型沐浴露，容量介乎400至600毫升左右；另有5款價格低於￥500日圓（約港幣$25），進行了徹底的比較排名。測試項目包括：

清潔能力

可用性（使用感/泡沫附著力）

成分

成本效益

14款低於￥1,500日圓沐浴露排名（由低至高）

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5款低於￥500日圓沐浴露排名（由低至高）

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同場加映：消委會16款不含致敏物安全洗頭水

消委會早前測試市面上60款洗髮水，發現有44款樣本成分不佳，使用後或會對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致皮膚炎。但也有16款不含上述物質（部分仍可能含可致敏香料成分），屬於安全之選，名單如下：

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