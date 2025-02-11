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供電｜中電研發智能管理系統Grid-V　利用AI實時識別電力設施潛在風險

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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中電研發智能管理系統Grid-V。（朱永倫攝）

中電9月起應用與本地網絡營運商合作研發的智能管理系統Grid-V，透過整合中電現時各種監控系統及利用人工智能技術，實時識別電力設施的潛在風險及異常狀況，並自動發出警報通知工程人員，減低事故發生機會。

中電輸電及供電業務部智能電網及創新部副總監郭子敦指，Grid-V現整合約3,000數據點及鏡頭，實時監測供電系統，包括關鍵電力設施、變電站、高壓開關設備、架空電纜等輸電路線，並透過人工智能識別異常情況，如火焰、煙霧等潛在災害，以及大型調機、掘路工程、飛行物件等外物接近架空天線，系統會發出不同程度的警報並通知工程人員處理。

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系統內的監控鏡頭可調整視角，監察供電系統的狀態，部分鏡頭亦加設紅外線熱影像功能，可探測設備及附近環境的異常狀況，如探測到設備過熱便會提示工程人員，同時若發現特別情況，如山火等，中電亦會通知相關部門。

郭子敦指，系統每日均識別到相當數量的風險，亦均成功地沒有造成事故，但其的準確度仍非100%，如在識別山火及燒垃圾上會有混亂，需由工程人員再確認，而在識別大型外來干擾物上則準確度很高，舉例應用初期便發現沙田有起重機吊臂接近架空電纜，或干擾供電系統，即通知工程人員到現場處理，無需再等工程人員巡視路線，可更快確認位置。

他又提到，在元朗雞公嶺今年1月的嚴重山火，工程人員也毋需到場評估，透過系統不同的多角度鏡頭，已能實時監察電塔附近的火勢及火場情況，其後亦根據風險評估，安排及早調動供電點，保障供電穩定。

郭子敦稱，系統用少於一年研發，成本在預算內合理水平。至於預計系統化可以減少多少供電事故發生，他就稱，中電供電系統有3成是架空電路，受外來因素影響的頻度難以估計，只能透過不同科技將有關影響減至最低。

他又稱，系統覆蓋範圍按風險層級而定，如容易發生山火的地方會首先放置鏡頭及數據點，現時大部分變電站均有覆蓋，架空天線亦會逐步覆蓋，未來會將鏡頭數量由現時1000個增至1700個，並研究加入無人機視像分析功能，進一步優化人工智能分析和警報功能等，亦會將系統應用在加強工地管理安全，提醒公司負責人有關安全風險。

對於如何保障私隱。中電指，所有鏡頭均照著中電設備，而位於中電沙田中心的Grid-V狀態監察中心除操作人員外均不能進入，有關影像一般會保存7天，且亦會加密。

中電研發智能管理系統Grid-V。（朱永倫攝）

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