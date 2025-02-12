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凍齡女神丨千禧新人王46歲小雪生日照流出超凍齡　曾2度失婚終遇真命天子

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

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【小雪／凍齡／韓籍老公】於2000年出道即成「新人王」的小雪（蔡雪敏），曾是不少宅男的女神，不過自早年定居澳洲後便鮮有於幕前亮相。不過，日前小雪於IG發放46歲的生日照時，不少網民卻驚訝育有2子女的她，仍然一副少女模樣，沒有絲毫歲月痕跡。

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上周五（7日）迎來46歲生日的小雪，於IG分享慶生照片，相中身穿藍色衛衣的她，面前放了一個蛋糕。雖然慶祝十分簡單，但小雪似乎仍然感到非常滿足，更對著鏡頭面露微笑，並留言：

很感謝還記得我今天生日的朋友們送給我的生日祝福，生日願望希望大家身體健康、平安快樂，承諾會繼續做更多有意義和幫助到人的事。

照片曝光後，不少網民卻將焦點放在她的超凍齡外貌上，水汪汪的大眼睛再配上超緊緻白滑皮膚，使其少女味更見突出，令人難以想像她已是兩孩之母，女兒更已經20歲。

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千禧年新人王 惟婚姻路上屢次受挫

2000年出道的小雪，當年備受公司力捧為「新人王」，惟4年後她卻突然與公司解約，並宣布與永安旅遊前太子爺陳迅元結婚，同年誕下女兒Ronni。不過，由於男方被爆出軌，小雪翌年便與男方離婚。兩年後，小雪帶女改嫁一名陳姓澳洲籍華人，有傳對方是貿易公司太子爺兼小雪舊同學，小雪於結婚第二年再誕下細仔Rocco。不過，她2014年卻又宣布再度離婚，獨力照顧一對子女。

曾經歷兩次婚姻失敗的小雪2015年三度再嫁，與年輕4歲的韓籍老公Robin Cheung結婚，如今婚姻非常幸福美滿。男方視一對子女如已出，一家四口長期於澳洲生活。

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