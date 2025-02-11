校園動態︱聖馬可學生包辦年宵攤位　產品融入校訓實踐營商理念

▲ 聖馬可學生包辦年宵攤位，師生校友齊支持。

【聖馬可中學/校園直擊/東區英中】乙巳蛇年前夕，聖馬可中學學生自發組織了一支年宵攤位團隊，於2025年1月23日至28日期間，在維多利亞公園年宵市場中展現他們的創意與活力。這次活動不僅是一次商業實踐，更是一次別具意義的學習歷程，讓學生在籌劃與執行中學習團隊合作、市場策略與應變能力，傳承馬可精神。

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聖馬可中學︱學生主導籌劃展現創意與行動力

年宵攤位從構思到執行，全由學生一手包辦。早在學期初，一群對營商感興趣的學生自發組成籌備小組，策劃營運年宵攤位。他們從設計產品、制訂銷售策略到現場叫賣，每個環節都親力親為。學生設計的蛇年諧音帆布袋，盡展創意；又在紓壓按鍵和小巴水牌上印上校訓「敏事正道」和「Straightway」，向公眾宣揚校訓中的正面訊息。

在銷售策略上，學生也下足了功夫。他們根據市場調查，制訂了不同時段的價格策略，並利用社交媒體進行宣傳，吸引了不少年輕顧客。至於現場叫賣，學生更是無分長幼，全民參與，熱情地高叫口號以吸引路人。參與叫賣的曾同學表示：「起初很怕被人拒絕，但後來發現只要真誠地表達，顧客是會感受到的。」

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學生的創意與努力，得到了學校、家長、校友的全力支持。學生不採取配股募集的方式籌款，而是選擇向家長教師會匯報創業企劃，闡述活動理念、營運策劃等方面，最終成功讓家長教師會創立基金，支持學生創業。而是次年宵所得的利潤，亦會投入到基金當中，持續地支持學生未來的營商活動。

此外，不少家長曾到現場探班，為學生打氣；校友也積極響應，紛紛到場支持。有些校友更主動參與攤位運作，與學弟學妹分享經驗。校友邱先生說：

看到學弟學妹積極投入年宵，我感到非常自豪。希望這次活動能讓學弟學妹們學到更多課堂以外的知識。

▲ 學生在實踐中成長學習感恩。學校提供

聖馬可中學︱學生在實踐中成長學習感恩

這次年宵攤位的籌辦，不僅是一次營商活動，還是一次全方位的學習體驗。學生在營商中學會了如何分配資源、制訂計劃、解決突發問題。負責財務管理的賴同學表示：「這次年宵經驗讓我把會計知識運用在實際情況，如制訂預算、監控收支，確保資金得到最妥善的利用。」

學生亦感受到來自校友的關愛。籌委梁同學表示：「在年宵中碰見了眾多師兄師姐，彼此雖未曾在校園有過交集，但言談間師兄師姐無不流露對我們的關愛和支持，令我感到十分溫暖。」

此外，學生踏出課室，收穫了寶貴的學習經驗。正如籌委許同學說：「感恩學校和師長全力支持學生策劃年宵，令我們能跳出校園，獲得寶貴的學習體驗。我希望能把這次的經驗傳授給師弟師妹，讓他們在未來做得更好！」

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