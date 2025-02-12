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超級大家庭｜36歲人妻將迎第20個孩子　揭秘一年家庭開支要「這個數」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【懷孕／生產／產子】美國一對育有19名孩子的夫婦，日前再公布喜訊，一家人將於3個月後喜迎第20個孩子，甚至有共識想再生更多。該家庭的超誇張人口，曾多次引來媒體採訪，期間夫妻曾透露人口太多令夫妻背負沉重開支壓力，加上大量家務及小孩子，令不少網民都質疑他們無法完全兼照顧，認為他們不應再生。

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Healthy Life｜體適能教練示範3組壺鈴動作　練背肌減拜拜肉 

綜合外媒及《Wide Open Country》報道，36歲媽媽Desiree與丈夫Christopher Hart-Spega於2013年相識，當時Desiree與前妻已有了3名孩子，而 Christopher亦有8名孩子，兩人相戀後再誕下8名孩子，令家中人口激增至19名。

據了解，孩子年齡由19個月大到22歲不等，日前Desiree再公開喜訊，指第20位家庭成員即將於今年5月出生，是一名男嬰，到時家中成員將有10名男童及10名女童。

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大家族｜每日至少2次衫  家庭驚人開支曝光

家中人口眾多，過去Desiree夫婦曾因此受到不少媒體採訪，兩人在接受《Truly TV》訪問時，曾形容家中每日需要洗衣服至少2次，周六則要洗10次，另外保持家中整潔亦是一項極大的挑戰。Desiree坦言，單單要維持一家人飲食開支便已是一項極大的挑戰：

為了養活22張嘴，我根本無法想像要花多少錢。如果你好奇的話，我可以告訴你每年大約需要26,000美元（約20.3萬港元）。

因此夫婦兩人除了時常接受媒體採訪，亦有經營社交媒體Instagram及TikTok等，當中TikTok帳號有超過6.4萬粉絲追蹤，Christopher平日亦有從事銷售工作。雖然如此，Desiree認為家中孩子眾多，讓她「永遠不會感到孤獨，好像每件事對我們來說都是一件大事」，Christopher則認為，看著這些孩子成長讓他感到極為滿足，因此夫婦兩人仍有共識地想要生更多胎。

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大家族｜網民1原因質疑：難盡父母責任

雖然有不少網民對這個大家族感到好奇，但仍有不少網民質疑子女數量如此多，孩子們無法得到父母足夠的陪伴和照顧，認為他們根本無法好好地父母責任。

對此Christopher則回應反駁，指家中實行「開放政策」，只要孩子主動提出需要陪伴，夫婦便會抽時間滿足，強調自己所有的孩子都獲得很好的照顧。

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資料來源：Wide Open Country 、Instagram@perfectly_blended_family

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