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大S徐熙媛去世｜傳大S子女監護權移交汪小菲　S家希望汪小菲馬筱梅善待孩子

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 28 分鐘前

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傳大S子女監護權移交汪小菲，S家希望汪小菲馬筱梅善待孩子。

【大S / 徐熙媛 /汪小菲 /監護權】大S徐熙媛猝逝後，她與前夫汪小菲所生的一對兒女之歸屬問題備受關注，原來孩子們跟隨母親定居台北，傳大S過世後，子女監護權將轉移給汪小菲。

據台媒報到，S家親友團透露「孩子本來就是歸汪小菲」，他們希望汪小菲、張蘭和馬筱梅能善待孩子們。

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大S徐熙媛去世｜監護權轉移到汪小菲

有律師在社交平台發文，指根據《民法》，離婚後，即便原本約定由乙方行駛監護權，如果行駛的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方。以大S的情況來說，她過世以後，2個孩子的監護權就依法會移到汪小菲。

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該律師還強調，即使大S生前立遺囑指定監護人亦無效，法律規定只有後去世的父親或母親，才能立遺囑指定監護人；若汪小菲欲將孩子帶走，是合法的；而即便大S已經再婚，由於具俊曄沒有收養2個孩子，法律上只是姻親關係。

大S徐熙媛去世｜S家：希望汪小菲一家善待孩子

台媒指，對於孩子的監護權，S家會據理力爭，但已做好心理準備，屆時會讓汪小菲帶子女去北京，S家親友團透露稱，「孩子本來就是歸汪小菲」。

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大S的2個孩子在台灣長大和受教育，如若之後到北京生活，需要適應環境變化，S家親友團希望汪小菲在工作忙碌之餘，給予孩子足夠的陪伴和照顧，張蘭和馬筱梅能善待2個孩子。

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